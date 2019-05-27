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「定時清槍」助防癌！性生活「不舉黑暗期」98歲老翁變活龍

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▲雄風不再？勃起功能調查：逾5成沒晨勃、7成憂性能力衰退。（圖／記者黃克翔攝）

勃起功能障礙，會影響男性的雄風，也可能會造成攝護腺結石。（圖／記者黃克翔攝）

記者謝承恩／綜合報導

年紀越長，性生活也跟著進入黑暗期！一名98歲高齡阿公，喪妻多年且行動不便，與照顧自己三餐起居的外籍看護日久生情，2人想盡魚水之歡，老翁卻心有餘而不足。醫師指出，台灣有將近150萬~200萬的男性因「勃起功能障礙」使性生活大受影響，一旦「彈匣沒機會清空」，還可能會使攝護腺結石、阻塞，誘發癌症。

「這名98歲的阿公，是目前治療性功能障礙的最高齡記錄。」義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰指出，患者起居都是由40歲的外籍看顧協助，也因喪妻多年，他與看護2人日久生情，卻因小老弟不舉，自信全失。醫師透過荷爾蒙補充及幫助血管擴張的威爾剛、犀利士等雙管齊下的治療，2~3個月後重振雄風，就連老翁60歲的兒子聽聞後，也前來問診。

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王起杰表示，在他行醫20多年的經驗中，許多高齡者步入婚姻晚期或喪偶，性生活次數也跟著減少，加上勃起功能障礙，如果長期「沒清彈匣」，使攝護線液、精液中的礦物質囤積，時間長達一年，反而會造成結石發炎，久了更可能會誘發癌症。

▲▼生殖器,陽痿,男性,香蕉,包皮,包莖,陰莖（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

▲男大生一天自慰5次，年紀輕輕就攝護腺肥大。（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

「攝護腺癌名列第5大癌症，維持適當性行為頻率很重要。」王起杰說明，攝護腺癌除了基因影響外，器官慢性發炎也是兇手。除了當患者性行為次數不高，引發結石外，過度縱欲也不行！他曾遇過一名21歲大學生，因為排尿障礙就醫，檢查後發現年紀輕輕就攝護腺肥大，才知道男子每天要自慰5次，不然會無法專心念書。

王起杰建議，如果男性有性功能障礙，或是不知道自己是否有過度縱慾的情形，可以參考他在93年提出的「最適當射精頻率表」，只要將男性年齡的十位數，乘上9，所得出的數字中，十位數是代表周、個位數是射精次數，兩者解讀後，就是最適合的射精頻率。

舉例：
A男21歲，2*9=18，一周可射精8次
B男36歲，3*9=27，兩周可射精7次
C男45歲，4*9=36，三周可射精6次
D男98歲，9*9=81，八周可射精1次

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關鍵字： 性事健康 攝護腺 義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰
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