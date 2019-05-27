壓力太大會「半夜磨牙」？醒來臉頰酸爆「5徵兆」中4個慘了

▲睡覺睡到半夜會磨牙。（圖／翻攝PEXELS）

文／好痛痛、劉育銓物理治療師

磨牙並不是罕見的問題，在這個壓力大的現代社會中是一個常見的身心綜合症狀，和睡眠品質互相影響。你並不一定會發現自己有在磨牙，除了一些半夜被自己磨牙吵醒的人；有些人是被枕邊人、朋友發現的，邊緣人哭哭。

以下是自己檢查的幾個跡象：

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1.早上起床刷牙，漱口時兩頰酸痛。（可能是半夜肌肉沒休息）

2.嘴巴難以張開超過四公分，尤其早上起床的時候更嚴重。（無法在早餐吃大漢堡或大亨堡可惜）

3.舌頭上有明顯的牙印。

4.這幾年來越來越沒辦法吃硬的東西。（咀嚼肌力出現問題）

5.舌頭不靈活，有時候會嘔吐、嗆到或咬到。（顳顎關節、筋膜、神經可能有問題的跡象）

假如以上五項中你自覺有四項現象，那建議注意一下是否有睡覺磨牙或是過度咬緊嘴巴的現象，可能會影響你的牙齒健康或是顳顎關節（嘴巴下顎的關節）的活動問題。

▲刷牙時感覺到自己臉頰酸痛。（圖／雙和醫院提供）

為什麼會磨牙？

人在睡覺的時候分成非眼球快速運動睡眠期和眼球快速運動睡眠期，前者大腦休息身體還保有張力；後者相反，頭腦有在運作而身體休息癱軟，這時候顏面和四肢會有一些小抽動或是出現嘴唇吸允的動作，磨牙也常見於這個睡眠時期。目前醫學上把原因分成三大類：

第一類是肌源性磨牙，意思是單純的肌肉問題和顳顎關節問題。睡覺時因為嘴巴裡的肌肉受到不正常干擾而不自主動作。

第二類是非肌源性問題，簡單說只要不是肌肉、筋膜問題都算在這一類，跟海洋一樣寬闊的複雜。磨牙的非肌原性問題包括了情緒和精神、內分泌、神經系統等等，這些問題影響了肌肉與筋膜系統，讓你咀嚼系統的肌肉不自覺磨來磨去。

第三類的理論認為磨牙和咬合不穩造成口腔咀嚼肌的刺激有關。但是後來許多研究都推翻了這個理論，認為平時的咬合狀況和睡眠時的磨牙無關。不過新的研究認為下顎骨也是調整人體平衡、重心的要素之一，所以口腔咬合可能和整個肌肉筋膜系統有關。因此心理壓力問題有可能影響肌肉筋膜系統，有機率影響口腔的肌肉而造成磨牙。

原文請見「磨牙牙，可能讓你臉變壯 」

合作撰寫：好痛痛 （粉絲頁連結）／劉育銓物理治療師（專欄連結）