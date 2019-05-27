鎖住肌膚水分更Q彈！玻尿酸v.s.膠原蛋白「保濕大解析」

▲市售玻尿酸面膜，號稱能提升膚質含水量及彈性。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／Cofit營養師 張宜婷

玻尿酸（Hyaluronic Acid，HA），這個名詞相信愛美的女性們一定不陌生，不管是吃的、擦的或是醫美注射，都讓大家趨之若鶩，接下來讓我們從幾個面向來更認識玻尿酸吧！

什麼是玻尿酸？

在1934年，眼科教授Meyer等首先從牛眼睛的玻璃體中，分離出玻尿酸並分析其結構。由於是從玻璃體（hyaloid）中萃取出的醣醛酸（uronic acid）故以此命名，與「尿」是完全沒有關係的喔。

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這種透明的膠狀物質是很好的保濕產品，原因是玻尿酸有非常強大的吸水能力，可以吸收大約500倍的水分，也就是1公克的玻尿酸，就可以吸收500毫升左右的水份！另外，這種保濕聖品本來就存在於人體的結締組織、真皮層中，是人體皮膚主要的保濕因子

人體內的玻尿酸約佔全身重量的0.02%，一個體重50公斤的女生，全身大概含有10公克的玻尿酸，其中50%就位於皮膚。而玻尿酸在皮膚組織中代謝很快（半衰期約1-2天），所以位於人體皮膚的玻尿酸，可以說是每天都在不斷地分解、與重新建構。

▲擔心皮膚老化失去彈性，有的女性會補充膠原蛋白。（圖／翻攝PAKUTASO）

保養成分常聽到的「膠原蛋白」與玻尿酸之間更有密不可分的關係。想像膠原蛋白負責在皮膚內建構出一格格的空間，而這些空間會由玻尿酸填滿，讓它充滿水分與彈性，所以皮膚會如嬰兒般吹彈可破。但很可惜隨著年齡增加、紫外線、與生活習慣不佳等原因，會使膠原蛋白建構出來的空間漸漸變少，導致內含的玻尿酸跟著流失，肌膚逐漸失去緊緻彈性與光澤，出現讓人不想看見的皺紋、或是感到皮膚乾燥不適。

不同來源的玻尿酸各有其優缺點，營養師會建議在挑選時以來源越天然者為佳，相對的也是比較安全的！而在補充時，要記得一定要有足夠的劑量、搭配越小的分子量幫助吸收，並且攝取維持達6～8週的習慣，口服補充的效果更好，可以讓皮膚保有更多玻尿酸、感受到肌膚出現的改變喔！

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