過重膝關節置換風險高20倍　醫鼓勵「動起來」...做家事也算！

▲過重膝關節置換風險高20倍，醫鼓勵「動起來」。（圖／pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

肥胖不僅會誘發三高，也容易造成關節負擔。骨科醫師表示，從力學角度來說，體重過重會給予關節額外的壓力，造成軟骨及組織磨損，最後產生骨刺及關節病變。而根據國外研究，只要減少2單位身體質量指數（BMI），就能降低50%關節炎風險，鼓勵民眾動起來，以免年紀輕輕就得置換關節。

高雄長庚運動醫學科主任蕭家傑表示，骨科臨床上常見的關節炎，多發生在脊椎、髖、膝、踝關節等部位。以膝關節為例，站立和走路時，關節負重是體重的1～2倍；上下坡或上下樓梯時，負重是體重的3～4倍；跑步時負重是體重的4倍；而蹲和跪著時，負重則是體重的8倍。體重過重者，負擔也會跟著加倍。

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▲肥胖不僅會誘發三高，也容易造成關節負擔。（圖／達志示意圖）

蕭家傑提到，根據美國骨科醫學會報導，與正常人比較，體重過重者有20倍較高的風險因關節病變需要接受人工膝關節置換。若不幸發生外傷骨折，骨折的嚴重度也比一般人高。

另外，肥胖者常合併有糖尿病、心臟病或肝臟病等，這類內科疾病也會提高麻醉風險及手術前後發生併發症的風險，也延長住院天數。

根據國際定義，BMI大於等於24就屬於過重、大於等於27就屬肥胖，可透過減重保護骨關節。蕭佳傑表示，民眾若想減重，可從「控制飲食＋適量運動」雙管齊下，切勿只靠節食，否則身體基礎代謝率降低，減少熱量消耗，反而容易造成復胖。

▲WHO將做家事列為中等強度的運動。（圖／記者李佳蓉攝）

至於該做哪些運動，才能在不傷膝關節的前提下，同時達到運動效果？蕭家傑表示，根據根據2018年美國運動指引，建議一般成年人每週有150～300分鐘中等強度或75～150分鐘高強度的有氧運動，以及每週兩次的肌肉訓練，如舉重或伏立挺身等，都有助提高基礎代謝率，並維持體態。

而依照世界衛生組織（WHO）定義，步行、舞蹈、園藝、做家事、一般速度之腳踏車或游泳，都算中等強度的運動。蕭家傑笑道，「別再為沒時間運動找理由」，只要每天撥出30分鐘做家事，一樣可以達到運動之效，在改善肥胖的同時，一併維持骨關節健康。