起床喝溫水＝最有效變美習慣！　「4好處」醫大推

▲起床先喝一杯水，是變美的最有效方法之一。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

氣溫直直落，芳療醫師吳易儒激推「每天早上喝一杯溫水」，堪稱是最簡單也最有效的變美習慣之一。究竟起床後喝溫水為何會受到這麼多人推崇？她例舉「4大好處」，包括幫助排毒、提升膚色、調整腸胃，還能增強膠原蛋白的吸收力，趁著早起時一杯溫水下肚，能為肌膚健康與美麗開啟新的一天，不妨試試看。

吳易儒醫師在粉專分享「起床喝杯溫水」對肌膚的4大好處。她提醒，水溫最好控制在40～50°C，不要太燙：

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1.幫助排毒、告別暗沉肌

溫水能促進身體新陳代謝，幫助肝臟更高效地排毒。當體內環境變得更乾淨，肌膚自然更透亮、暗沉也會減少。

2.提升膚色、改善乾燥問題

睡了一整晚，身體處於輕微缺水的狀態，喝杯溫水能快速補充水分，促進血液循環、讓肌膚更有光澤，乾燥也不容易找上你。

▼喝水能改善身體缺水狀態、提升膚色。（示意圖／免費圖庫pexels）

3.調整腸胃、減少痘痘困擾

腸胃健康與肌膚狀態息息相關。早上喝溫水可以溫和喚醒腸胃，幫助消化系統運作更順暢，減少因便秘引起的痘痘或膚況不佳問題。

4.增強膠原蛋白吸收力

溫水有助於刺激體內循環，幫助皮膚更好地吸收膠原蛋白和營養，長期下來肌膚更彈潤有光澤。