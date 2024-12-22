染疫後2成人「長新冠」影響遍及全身　台大醫曝2預防方式

▲台大醫院新竹台大分院副院長盛望徽說明長新冠症狀。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前新冠疫情仍處低點，不過隨著氣溫下降，呼吸道傳染病恐升溫，台大感染科醫師指出，感染新冠的死亡率是流感的12倍，而且確診後約有2成的人會出現「長新冠」，康復後仍有持續症狀，而且會是全身性，包含腦血管、心臟疾病、腸胃、肺部、神經系統、消化系統都會影響。若要預防，有2大重點，接種疫苗、確診後儘速用藥。

根據疾管署監測，國內上周(12/10-12/16)新增10例新冠併發重症本土病例，與前一周(12/3-12/9)13例相當，自今年9月1日起截至12月16日，新冠併發重症本土病例累計398例，其中87例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自10月1日起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。

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台大醫院新竹台大分院副院長暨感染科主治醫師盛望徽指出，根據疾管署過去一年資料，感染流感死亡率約萬分之一，感染新冠死亡是千分之1.2，換算新冠死亡率是流感的12倍。更重要的是，感染新冠後部分人症狀會持續很久，被稱為「長新冠」。

根據世界衛生組織定義，感染新冠肺炎後三個月內開始有相關症狀，且持續至少兩個月，無法用其他診斷或者疾病作為解釋，就屬於長新冠。盛望徽說，以臨床表現來看，流感可能會出現腦炎、心肌炎、肺炎，長新冠還會造成其他全身性器官系統病變，包含呼吸道、心血管、腸胃、神經系統、消化系統都會影響。

要如何減少、預防長新冠發生，盛望徽表示，不得到是最好，否則只有接種疫苗可以預防，以減少新冠感染、重症；第二是早期診斷早期用藥，感染新冠後的24小時至48小時內取得藥物治療，也可以減少發生。

盛望徽指出，在美國感染症醫學會等多個學會有發表聲明，接種新冠疫苗可以降低新冠相關併發症發生，以心肌炎來看，沒打疫苗者發生機會是有打疫苗者的4~8倍，也增加10倍住院風險。

盛望徽也提到，先前接種疫苗保護力已經降低，即便是去年的XBB疫苗，交叉保護力僅剩下2～3成，提醒民眾應該接種今年的新版JN.1疫苗。根據疾管署統計，JN.1新冠疫苗截至12月16日止已累計接種166.6萬人次，為去年同期(64.3萬)約2.6倍。

此外，疾管署也提醒，目前用於滿6個月至11歲幼童接種的多劑型新冠疫苗僅餘約6.1萬劑，因數量有限，將會優先提供校園集中接種使用，以降低校園群聚風險，並陸續使用至各縣市多劑型疫苗庫存用罄為止，如家長欲攜帶幼兒接種新冠疫苗前，請先依各縣市公布之合約院所洽詢疫苗供應情形，再行前往接種。