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咖啡奶泡含「笑氣」　明年起改列食品添加物「從嚴管理」

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▲怕喇咧咖啡廳。（圖／記者嚴云岑攝）。

▲咖啡奶泡含「笑氣」，食藥署明年起列食品添加物從嚴管理。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（29）日預告「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，將一氧化二氮改列食品添加物從嚴管理。一氧化二氮俗稱「笑氣」，經常使用於鮮奶油加工，咖啡奶泡與漂浮咖啡都可見其蹤跡，新制預計於2020年元旦正式上路。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，一氧化二氮現以一般食品原料管理，未來列入食品添加物品項後，不僅純度要求更嚴格，也需在上市前經過食品查驗登記許可方可販售。

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一氧化二氮為常見的食品推進氣體，咖啡拉花用的鮮奶油奶泡，以及各類「漂浮」飲品都用得到。魏任廷說，台灣一年使用量約30至40噸，依照現行衛生標準，純度僅需97%就達標，而食藥署參考國際標準，將純度加嚴，未來須達到99%以上方可販售。

雖然近日醫學研究顯示，笑氣吸太多可能造成上癮，甚至產生毒性神經病變。魏任廷澄清，食品中的一氧化二氮含量極低，不會對身體造成危害，民眾無須過度擔心。

目前一氧化二氮新制仍在預告期，預計2020年元旦正式上路，魏任廷表示，屆時業者若未依規定申請查驗登記或純度未達標，將可依《食安法》第47條處3萬至300萬元罰鍰；若標示不實者，也可依同法第45條，處4萬至400萬元罰鍰。

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關鍵字： 食安健康 笑氣 一氧化二氮 食品添加物 食藥署 奶泡
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