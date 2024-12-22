退休後沒目標「罹病風險增6成」　醫提「2大現象」判斷老年憂鬱

▲醫師提醒，可從日常和認知來觀察家人是否有老年憂鬱症問題。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

「退休」是現代人普遍會經歷的人生階段，不過由於退休多少會帶來的失落感，如果退休後又沒有生活目標，恐影響健康。醫師指出，退休後沒有目標，罹患疾病風險增60%，也要特別當心老年憂鬱，需特別注意的是，憂鬱症在老年人身上表現較不典型，要多從「2大現象」來判斷。

根據世界衛生組織（WHO）估計，全球有2.6億人以上患有憂鬱症，盛行率約3~4%，65歲以上的高齡憂鬱症盛行率更高達10%，相當於每10個老人就有1人患有憂鬱症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫師陳文瑩說明，老年憂鬱症往往是多重危險因子導致，包括多重身體疾病（如各種慢性病、癌症、心血管疾病等）或是遺傳及特殊壓力事件，如經濟因素、早期創傷；另需要特別關注的議題是失落感，像是身份地位喪失、社會價值低落、伴侶過世等都有影響。

另外，老年憂鬱症患者相較於沒有的族群，得到失智症的機率多出2倍，由於憂鬱症也會有記憶力減退等症狀，一般人往往會把憂鬱症狀與失智搞混，且老年憂鬱症如果沒有好好治療，最後也會演變成失智症，而憂鬱的情緒及表徵，也常是失智前期的表現。

陳文瑩進一步提到，近年來由於積極宣導，民眾大多都較熟悉一般年輕及成年人的憂鬱症狀，包含情緒低落、憂鬱乏力、做事提不起勁、失眠、睡太少（或過多）、食慾減少（或增加）、覺得活著沒價值沒希望、有自殺意念等等；但憂鬱症在老年人身上的表現，通常較不典型，一般常見2大現象。

第一是「常以身體症狀或疼痛來表現」，主要是長輩不習慣表達自我的情緒及心理狀態，也較傾向壓抑而非表達，所以經常會以無法解釋的身體症狀或難治型疼痛，來傳達其內在心情的不適。

第二是老年憂鬱症患者在憂鬱發作時會有專注力下降、記憶力不佳、呈現失能等情形，很容易和失智症混淆，通常記憶力或認知功能下降，也會伴隨其他憂鬱症狀，且相較於阿茲海默症，失能下降速度較快。

陳文瑩表示，憂鬱和失智是影響老年身心健康的兩大威脅，一般可從「日常」、「情緒」、「認知」來觀察，如上述症狀持續超過兩周以上，且每天有大部分的時間，都處於情緒低落、充滿負面想法、對生活喪失興趣時，就要高度注意長者是否有憂鬱傾向，應即時就醫評估，及早診斷治療。

在治療上，目前透過適當藥物搭配心理治療，不比年輕憂鬱症患者效果差，針對難治型的憂鬱症患者，需要時會輔助以重複經顱磁刺激（rTMS）目前也都有不錯的效果。