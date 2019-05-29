影／展現台灣醫藥衛生實力！食藥署長6月出席主持「國際醫藥會議」

▲展現台灣醫藥衛生實力！食藥署長6月出席主持「國際醫藥會議」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

2019年國際醫藥法規協和會（ICH）會議將於6月1日至6日於荷蘭阿姆斯特丹舉行，食藥署長吳秀梅在台灣加入第二年，首次率團出席會議，並擔任子會議主席，與新加入會員和觀察員進行交流，展現台灣醫藥衛生實力。

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ICH組織為由美國食品藥品監督管理局、歐盟執行委員會、日本厚生勞動省/獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構等10個藥政法規單位，及藥品產業組織共同成立的國際組織，其所建立的ICH指引為全球公認的藥品審查標準，指引包含品質（Quality）、安全（Safety）、有效（Efficacy）及跨領域（Multidisciplinary）四大領域。目前已公布超過60項指引，而建立中及修訂中的指引亦有約30項，並持續增加中。

食藥署署長吳秀梅表示，台灣花了10年準備，才於2018年6月正式成為ICH會員，在這10年間，食藥署除了努力達到4項指標外，也儘量讓台灣藥品法規與國際一致，減少台灣藥品出口到其他國家時，文件不一致的困擾；他國藥品進到台灣時，也無需重新改標。

▲食藥署長吳秀梅出席記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

根據食藥署統計，2017年西藥進口值為996億、台灣出口值為111.31億。吳秀梅過去他國想賣要來台灣時，可能會因法規制度不透明，覺得窒礙難行，現在有了法規標準依循，不僅能讓台灣藥品輸出更順利，也能增進國際交流。

一年一度的世界衛生大會（WHA）剛落幕，吳秀梅身為世衛行動團一員，5月25日才剛從日內瓦返台，不到一週又要飛出國，被問到參與兩項大會的期待與心情。她表示，WHA無法進入會場，只能在場外做一些健康促進相關的努力，但ICH台灣已是會員國，可與大家齊步並進，為全球醫藥法規做努力。

由於中國大陸也是ICH的會員國之一，被問到台灣當初在加入時，是否有壓力？吳秀梅表示，「相關壓力一定難免」，因為台灣在2016年就成為ICH觀察員，原本指望2017年就能正式加入，但陸方代表表示，「需我們先加入，他們才能加入」，因此延宕了一年。而台灣加入ICH的名稱亦沿用觀察員時的「TFDA, Chinese Taipei」，而非TAIWAN。