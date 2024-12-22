試管嬰兒易流產、可以挑性別？國健署破「人工生殖5大迷思」

▲國健署提醒，試管嬰兒療程的安全性是經過科學實證的。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

隨著國人結婚與備孕年齡逐漸延後，越來越多夫妻面臨懷孕困難，求助人工生殖，不過對於人工生殖，多數人仍有錯誤觀念。對此，國健署也列出以下「人工生殖常見5大迷思」，包括「試管嬰兒流產風險、胚胎植入數量與成功率的關係、試管療程對健康的影響以及人工生殖嬰兒健康」，提醒民眾用正確觀念看待人工生殖。

迷思1：試管嬰兒懷孕特別容易流產？

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接受試管嬰兒療程而懷孕的流產機率，與自然懷孕是差不多的，大約為10%～20%。發生流產的原因，大多與胚胎本身發育有關，如染色體異常導致的自然流產；而夫妻雙方年齡，亦是增加流產風險的因素之一，建議民眾及早規劃生育，把握女性在25歲至35歲之間、男性在40歲前的黃金生育年齡。

迷思2：植入越多胚胎就越容易成功？

依據110年人工生殖施行結果分析報告資料顯示，植入單一胚胎成功率為35%，植入2個或3個胚胎之成功率為29%～32%，兩者成功率是相近的。胚胎植入顆數越多，會導致多胞胎妊娠（雙胞胎或以上）的機率增加，進而提高孕產婦發生併發症及胎兒早產、低出生體重之風險，所以國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，以維護母嬰健康。

迷思3：做試管嬰兒很傷身？

試管嬰兒療程的安全性是經過科學實證的，但過程中的身心健康以及如何預防「卵巢過度刺激症候群（OHSS）」仍然很重要。OHSS是試管嬰兒療程中可能出現的副作用之一，發生時會引起卵巢腫大、噁心、腹瀉等症狀，嚴重者可能導致腹水、栓塞、腎功能受損。

依據110年人工生殖施行結果分析報告資料顯示，OHSS發生率約為3%，其中大部分為輕症。為降低OHSS的發生機率與風險，不應過度在意AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙，Anti-mullerian Hormone）及取卵數等數值，與醫師充分溝通、按時回診，並根據個人狀況調整治療計畫。

迷思4：人工生殖的嬰兒較不健康？

研究指出，試管嬰兒長大後的發展與自然受孕無異，而父母的年齡仍是影響胎兒健康的重要因素之一。35歲以上孕婦面臨更高的流產、早產風險，胎兒出現先天缺陷或低出生體重的情況亦增加；男性40歲以後，染色體異常率的機率也增加，使精子不易與卵子結合。國外研究發現，45歲以上的男性生育可能增加配偶罹患妊娠糖尿病的機率，且可能與寶寶罹患自閉症、躁鬱症或思覺失調症等疾病有關。

迷思5：做試管嬰兒可以挑選性別？

國內相關醫療法規禁止懷孕做性別篩檢，除非醫療必要（例如：性聯遺傳疾病），不應進行胎兒性別篩選或性別選擇性墮胎；進行人工生殖，亦不得選擇胚胎性別，除非基於醫學理由，醫師不應以任何形式揭露胎兒性別。性別篩檢或因選擇性別而人工流產都是違法的，同時也是嚴重的性別歧視行為，民眾若發現有疑似違法檢測及選擇胎兒性別情事，可向各縣市政府衛生局反映。