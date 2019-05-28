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吃完藥可馬上躺床？　專家搖頭：特殊藥品恐致「食道灼傷」

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吃藥,藥,。（圖／記者嚴云岑攝）

▲吃完藥可以馬上躺床嗎？專家：千萬別！（圖／示意圖／記者嚴云岑攝）

生活中心／綜合報導

許多民眾在身體不適吃完藥後，都會馬上躺回床上休息，但專家提醒，若服用某些特定藥品後立即躺臥，可能會導致藥品沾黏在食道黏膜上，造成接觸性黏膜灼傷，建議至少需保持上半身直立30分鐘才能躺下。

食藥署表示，部分藥品具有侵蝕性，像是四環黴素膠囊呈酸性，若服藥後立即躺臥，藥品可能沾黏在食道黏膜上，當包裹於藥品外表的膠囊或膜衣等特殊劑型溶解後，會造成接口腔與食道觸性黏膜灼傷、發炎、潰瘍，甚至穿孔破裂而導致死亡。

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此外，服藥後躺臥，也可能增加藥品或所搭配的水嗆入呼吸道的風險，造成呼吸道損傷或是感染，甚至發生阻塞而窒息。

▲藥,藥盒,藥丸。（圖／翻攝自pixabay）

▲服藥眉角多，民眾一定要先注意藥袋或仿單上的資訊，以免傷身。（圖／pixabay）

食藥署建議，服用藥品時，能以站姿或上半身直立的坐姿方式，最好是搭配200cc以上的開水吞服藥品，但病人若有吞嚥方面的問題，可再搭配更多的水服藥，以避免藥品沾黏於食道上造成灼傷，並且順利達到胃腸道，以利身體吸收。有些特定藥品，如雙磷酸鹽類，更要求患者服用後需保持上半身直立超過30分鐘。

另外有些特殊劑型的藥品，如舌下錠的硝化甘油，則非以吞服的方式，且使用後可能會發生暈眩，因此建議患者以坐姿服藥，避免因暈眩而跌倒，造成頭部、頸部創傷。

建議民眾在服用藥品前，應注意藥袋或仿單上的資訊，並遵照指示服藥，如對藥品使用不清楚，應該主動詢問藥師，尋求正確的服藥資訊。

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關鍵字： 用藥健康 食藥署 闢謠健康 四環黴素膠囊
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