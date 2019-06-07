你常內疚嗎？專家點「負面情緒」共同點...壞習慣改掉才能釋懷



▲遺憾、內疚、後悔這些感受有個共同點：回顧過去。（圖／翻攝自pakutaso）

文／喬治．戴特

簡單了解一下「內疚」（guilt）這個感受。先不談「懊悔」（remorse），雖然它和內疚有那麼一點相似，不過懊悔要用另一個角度解釋。遺憾（regret）與內疚都跟人的需求有關，而懊悔只是因為期待沒被滿足。當然你可以對這種分類法抱持不同意見。

遺憾、內疚、後悔這些感受有個共同點：回顧過去。這些感受利用一些「花招」影響你的思考，進而跨越了時間的邊界。對某件事感到遺憾時，可以解釋成把「現在」的觀點，套用到「過去」的那件事，而且是「現在」覺得不知所措的時候才會做的事。這種回顧過去的想法，是會讓事情造成偏差的。



▲內疚意味著做錯事情或決定。（圖／達志示意圖）

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那內疚和遺憾都沒有意義嗎？這要看應對內疚感的方式。內疚意味著做錯事情或決定。然而，回顧過去，難道不是根據已知的資訊，做出了想做的事嗎？現在只不過是在多方思考、事後諸葛之後，才開始對過去感到內疚，而且做決定的當下一定不會內疚。

內疚讓人浪費了多少時間和精力！如果內疚能夠改變事物，請不吝指教，這樣大家就能夠一起內疚，讓世界變得更美好。如果內疚能夠讓人改善，那就是有益的。否則你不如把精力用在更有建設性的地方，就是將過去的事情和現在的事情區分開來，因為現在的事情才能改變做法。如果還是想內疚的話，請自便，不過就算再怎麼內疚，也無法改變過去發生的一切。

過去的任何感覺都只屬於自己，尷尬的感受只存在於自己的腦中，除非你自己提起，沒有人會記得你的感受。如果別人重提你過去所犯的錯誤，那就原諒他並憐憫他吧！如果那些人糾結於過去，一直記著可能讓你很尷尬的事情、或者很久之前你曾犯過的錯誤，那這些人的生活顯然挺無聊的。



▲如果別人重提你過去所犯的錯誤，那就原諒他並憐憫他。（圖／翻攝自pixabay）

當然，同樣的道理也適用於自己。如果很難原諒自己或他人，那就試著對自己說：「誰不是想把事情做到最好？」這是唯一合理的解釋，除非你覺得人會做出違反自身利益的行為。雖然每個人的所作所為，不一定都會被公認是「最好」，但起碼都是當下所能做出的最佳決定。

但這不表示社會有辦法容忍上述這種行為。當然，社會大眾必須保護自己免於受到威脅傷害的行為。司法制度可以拘留犯人，但這與憤怒、復仇或內疚感完全不一樣，是為了保護無辜之人，而非懲罰有罪之人。保護無辜之人是出於理智，但懲罰犯人是滿足復仇的欲望。

你可以觀察某人犯下一樁恐怖的罪行之後發生的事。罪行已無法改變，所以我們會先想到的是根據法律加重懲罰。以前認為最好的決定，現在不適合，因為觀點改變了。

本文摘自《重設你的人際邊界》／喬治．戴特（應用科學碩士、心理學碩士）／大是文化出版