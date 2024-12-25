火鍋控、燒肉控注意！小心「不當飲食習慣」增加胃癌風險

▲火鍋中的高鹽、高脂肪成分可能對胃部健康帶來嚴重影響，甚至增加胃癌風險。（圖／Unsplash、Pixabay，下同）

文／每日健康

火鍋是不少台灣人冬季的最愛，但醫師提醒，火鍋中的高鹽、高脂肪成分可能對胃部健康帶來嚴重影響，甚至增加胃癌風險。想要享受美味火鍋，也要注意飲食健康，避免為胃部埋下隱形地雷。



火鍋湯底濃郁香醇，搭配魚丸、貢丸等加工火鍋料，成為寒冬中最誘人的美食選擇。然而，醫師指出，這些高鹽食材對胃黏膜的刺激非常大，長期攝取可能引發慢性發炎，進而增加胃癌風險。

湯底高鹽風險：一碗火鍋湯的鈉含量可能遠超每日建議攝取量，經常喝湯容易讓胃負擔加重。

加工火鍋料陷阱：多數火鍋料含高鈉、防腐劑，是胃部健康的隱形殺手。

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高油肉品與燒烤食品：另一個隱憂

薑母鴨、羊肉爐等高油火鍋是冬季熱門選擇，但其高脂肪、高熱量的特性不僅增加胃部負擔，還可能延長食物在胃中的停留時間，導致胃黏膜受損。此外，燒烤食材經高溫處理後產生的致癌物質，也是胃癌風險的重要來源。



醫師建議：

減少高油湯底的攝取，避免增加胃部消化負擔。

儘量避免將燒烤食材加入火鍋，減少致癌物質的攝入。





如何健康吃火鍋？專家提供三大妙招

吃火鍋並非一定傷胃，關鍵在於選對食材與調味方式。醫師建議，享用火鍋時可以注意以下幾點，降低健康風險：

選擇清湯湯底：以清淡的蔬菜湯代替濃郁的高鹽湯頭。

控制加工食材：少用加工火鍋料，多選擇新鮮食材如豆腐、蔬菜和瘦肉。

減少醬料使用：火鍋沾醬以少鹽少糖為主，減少對胃的刺激。



定期檢查，降低胃癌風險

醫師強調，胃癌早期症狀往往不明顯，胃痛、胃脹等常被忽略，等到發現時可能已是晚期。特別是40歲以上族群，建議每年進行一次內視鏡檢查，以及早發現問題。

內視鏡檢查：目前最準確的胃部檢查方法，能有效提高早期診斷率。

健康檢查：將胃部檢查列入年度健康檢查項目，降低癌症風險。

火鍋是冬季裡的幸福滋味，但適量攝取、選對食材是守護健康的關鍵。醫師提醒，養成良好的飲食習慣與定期健康檢查，才能在享受美味的同時，遠離胃癌等健康威脅。

「吃得安心，才能活得開心。」讓健康成為火鍋桌上的第一主題！

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