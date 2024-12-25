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泌尿道關鍵5數據！感染預防、警示徵兆　權威醫盧星華一次解析

▲▼東森栢馥健康生活中心盧星華健康講座,盧星華 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森栢馥全健康中心大師講座，泌尿道權威盧星華分享保健之道 。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

泌尿道問題與民眾日常生活息息相關，國內泌尿科權威盧星華分享泌尿系統保健5大關鍵數據，女性比男性更容易泌尿道感染，是因為女性尿道較短，僅4至6公分，且尿道開口鄰近肛門；而泌尿道感染有高達8成原因是來自糞便的病菌，建議日常一定要避免憋尿，且每天要喝足2500c.c.以上的水；另也提醒，頻尿、夜尿都是泌尿道問題警訊，如果一天上廁所超過8次、晚間入睡後至少起來上廁所1次，要多注意、及早就醫。

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康中心24日舉辦第2場「大師健康講座」，請到泌尿科權威、台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授演講，與東森VIP會員暢談「泌尿系統保養之道」。 

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盧星華點出女性最常見泌尿系統問題就是感染，原因在於男性與女性先天的生理結構，相較於男性尿道可達15公分，女性尿道僅4~6公分，相對短且開口比較接近肛門直腸開口，比較容易遭到糞便細菌污染，其他原因則包含生活習慣、便秘、免疫系統衰弱等都有相關。

盧星華指出，大部分的泌尿道感染是由糞便這邊的病菌來產生，臨床觀察約有65%到80%的感染是因為大腸桿菌導致。如果要做相關保健，一定要多喝水，建議一般人每天喝水2500c.c.以上，也不要憋尿，每排一次尿可以把90%以上細菌排掉，防止細菌滋生，降低尿路感染風險。

日常生活還要注意如廁習慣。盧星華提醒，女性上廁所擦拭要從前往後，避免肛門和陰道附近的細菌被帶到尿道開口。女性使用免治馬桶，可能因為沖水功能將糞便沖至泌尿道開口，反而造成感染，建議清潔應該使用蓮蓬頭由前往後沖。也提醒性行為前清潔，避免細菌進入尿道，性行為之後要排尿、清潔，減少會陰部細菌跑到尿道口並滯留的機會。

盧星華也提醒，常見泌尿道感染的警示症狀，包含頻尿、夜尿，如果一天上廁所超過8次就屬於頻尿、晚間入睡後至少起來上廁所1次則是夜尿，其他還有尿急、急迫性尿失禁、尿道疼痛或者是小腹膀胱等下腹處疼痛，更嚴重的情況則會有血尿的情形，如果有類似情形應該要及早的求醫，早期診斷並精準治療。

▲▼東森栢馥健康生活中心盧星華健康講座,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森栢馥全健康中心大師講座，現場聽眾反應熱絡 。（圖／記者徐文彬攝）

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