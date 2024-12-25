ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

5族群「膽固醇失控機率」高於一般人！　醫：飲食健康也中了

▲抽血,健康檢查,注射,護理師,醫院,病人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有5族群被點名「膽固醇失控機率」高於一般人，糖尿病患、肥胖者上榜。（示意圖／免費圖庫Pexels）

文／常春月刊

國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師、台大醫院心臟血管中心心臟內科兼任主治醫師黃晨祐表示，膽固醇過高的人是心腦血管疾病等重大健康問題的高風險族群，而不同的生活習慣、健康狀態及具有家族遺傳，會使壞膽固醇升高或好膽固醇不足，進而威脅健康。

1.常攝取高熱量食物的人

[廣告]請繼續往下閱讀...

喜愛高熱量及油炸食物的族群，是壞膽固醇過高的主要高風險族群之一，高熱量食物和油炸類食物富含飽和脂肪和反式脂肪，這些物質會直接增加壞膽固醇的生成，同時抑制好膽固醇的作用。

當飲食長期攝取過多高油、高熱量的食物，不僅會造成體重上升，肝臟還會將多餘的膽固醇釋放到血液中，隨後堆積於周邊器官及組織，最終形成健康威脅，增加動脈粥樣硬化的發生，進一步增加心腦血管疾病的風險。

2.糖尿病患者

糖尿病患者也是壞膽固醇過高的高風險族群，糖尿病與脂肪代謝紊亂密切相關，糖尿病患者體內的胰島素抵抗現象，會影響肝臟對膽固醇的處理能力，導致壞膽固醇濃度升高。

此外，糖尿病患者體內的高血糖環境，也會促使脂質代謝的異常，加劇血管損傷的風險，這種代謝紊亂形成一個惡性循環，使糖尿病患者更容易面臨膽固醇異常和相關併發症。

▲▼抽血,檢測,血檢,DNA檢測。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲長期攝取過多熱量和脂肪，導致壞膽固醇的生成和堆累。（示意圖／免費圖庫pexels）

3.肥胖者

肥胖的人通常飲食習慣不健康，長期攝取過多的熱量和脂肪，導致壞膽固醇的生成和堆累，且肥胖者通常伴隨著內臟脂肪的過量堆積，內臟脂肪會釋放大量的脂肪酸進入血液，干擾正常的膽固醇代謝，經常會出現壞膽固醇偏高的現象。

肥胖還會導致慢性炎症狀態，使血管內皮功能受損，進一步促進壞膽固醇的沉積，同時，肥胖者往往同時面臨多種代謝異常，包括：高血壓、高血糖及高膽固醇，這些因素共同增加心血管疾病的風險。

4.吸菸者

吸菸會導致體內氧化應激反應增加，損害血管內皮功能，使壞膽固醇更容易在血管壁堆積形成動脈粥樣硬化。更重要的是，吸菸會降低好的膽固醇，進一步削弱體內清除壞膽固醇的能力，吸菸與高膽固醇形成一個惡性組合，顯著增加心血管疾病的風險。

5.有家族史的人

膽固醇的生成分為外源性和內源性兩部分，其中外源性來源於飲食，約占1/3，而內源性則是由體內肝臟等器官製造，約占2/3，遺傳在內源性膽固醇的生成中扮演了重要角色，有些人即使飲食健康、體重正常，也會因遺傳因素導致壞膽固醇偏高，這種現象稱為「家族性高膽固醇血症」。

延伸閱讀：

增加好膽固醇，營養師大推「這5種脂肪」必吃！ 開心果、鯖魚都有幫助

.壞膽固醇失控爆危機，這5種疾病都會蠢蠢欲動

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

關鍵字： 常春月刊 高熱量食物 膽固醇 心血管疾病 黃晨祐醫師 遺傳 糖尿病 肥胖 吸菸 家族史 醫藥新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一天中「2時段」千萬別生氣！　醫解原因

5族群「膽固醇失控機率」高於一般人！　醫：飲食健康也中了

女連罹2癌症！　醫點出「致病關鍵」：小肉芽是警訊

火鍋控、燒肉控注意！小心「不當飲食習慣」增加胃癌風險

孩子「猛咳2周沒好」突高燒！　醫一驗愣：有新感染

麻疹群聚個案「曾搭雙鐵北捷」　疾管署公布足跡：接觸者監測18天

11歲童血便數周！竟是「克隆氏症」作祟　醫示警初期難察覺

泌尿道關鍵5數據！感染預防、警示徵兆　權威醫盧星華一次解析

聚餐太熱到外納涼！40歲男下秒腦中風倒地　醫嘆未做1事釀禍

化粧品「新增9項」禁用成分！販售、試用最重可處500萬

讀者迴響

回到最上面