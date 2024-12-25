5族群「膽固醇失控機率」高於一般人！　醫：飲食健康也中了

▲有5族群被點名「膽固醇失控機率」高於一般人，糖尿病患、肥胖者上榜。（示意圖／免費圖庫Pexels）

文／常春月刊

國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師、台大醫院心臟血管中心心臟內科兼任主治醫師黃晨祐表示，膽固醇過高的人是心腦血管疾病等重大健康問題的高風險族群，而不同的生活習慣、健康狀態及具有家族遺傳，會使壞膽固醇升高或好膽固醇不足，進而威脅健康。

1.常攝取高熱量食物的人

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喜愛高熱量及油炸食物的族群，是壞膽固醇過高的主要高風險族群之一，高熱量食物和油炸類食物富含飽和脂肪和反式脂肪，這些物質會直接增加壞膽固醇的生成，同時抑制好膽固醇的作用。

當飲食長期攝取過多高油、高熱量的食物，不僅會造成體重上升，肝臟還會將多餘的膽固醇釋放到血液中，隨後堆積於周邊器官及組織，最終形成健康威脅，增加動脈粥樣硬化的發生，進一步增加心腦血管疾病的風險。

2.糖尿病患者

糖尿病患者也是壞膽固醇過高的高風險族群，糖尿病與脂肪代謝紊亂密切相關，糖尿病患者體內的胰島素抵抗現象，會影響肝臟對膽固醇的處理能力，導致壞膽固醇濃度升高。

此外，糖尿病患者體內的高血糖環境，也會促使脂質代謝的異常，加劇血管損傷的風險，這種代謝紊亂形成一個惡性循環，使糖尿病患者更容易面臨膽固醇異常和相關併發症。

▲長期攝取過多熱量和脂肪，導致壞膽固醇的生成和堆累。（示意圖／免費圖庫pexels）

3.肥胖者

肥胖的人通常飲食習慣不健康，長期攝取過多的熱量和脂肪，導致壞膽固醇的生成和堆累，且肥胖者通常伴隨著內臟脂肪的過量堆積，內臟脂肪會釋放大量的脂肪酸進入血液，干擾正常的膽固醇代謝，經常會出現壞膽固醇偏高的現象。

肥胖還會導致慢性炎症狀態，使血管內皮功能受損，進一步促進壞膽固醇的沉積，同時，肥胖者往往同時面臨多種代謝異常，包括：高血壓、高血糖及高膽固醇，這些因素共同增加心血管疾病的風險。

4.吸菸者

吸菸會導致體內氧化應激反應增加，損害血管內皮功能，使壞膽固醇更容易在血管壁堆積形成動脈粥樣硬化。更重要的是，吸菸會降低好的膽固醇，進一步削弱體內清除壞膽固醇的能力，吸菸與高膽固醇形成一個惡性組合，顯著增加心血管疾病的風險。

5.有家族史的人

膽固醇的生成分為外源性和內源性兩部分，其中外源性來源於飲食，約占1/3，而內源性則是由體內肝臟等器官製造，約占2/3，遺傳在內源性膽固醇的生成中扮演了重要角色，有些人即使飲食健康、體重正常，也會因遺傳因素導致壞膽固醇偏高，這種現象稱為「家族性高膽固醇血症」。

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