21歲就更年期！女大生早停經憂「無法生育」　醫：仍可當媽



▲醫師分享，自己曾遇過21歲的女大學生月經好幾個月沒來，經照超音波後發現該女子宮已邁入更年期。（圖／取自pakutaso）

生活中心／綜合報導

根據每日郵報報導，英國15歲少女出現更年期症狀，經診斷為「早發性停經」，恐無法生育。對此，茂盛醫院婦產科醫師林于翔表示，自己曾遇過21歲罹患早發性停經的患者，這機率是萬分之一，他開低劑量的荷爾蒙讓病患服用，有效改善更年期的不適。若病人的子宮狀態是好的，透過捐卵管道，並接受試管嬰兒療程，仍有機會生育子女。

林于翔分享，自己執業生涯中遇過最年輕的「早發性停經」患者，是21歲的女大學生，她發現月經好幾個月沒來才去求診。經照超音波後發現，這位女大學生的子宮已呈現縮小狀態、內膜變得很薄，正是邁入更年期的現象。當幫她做內分泌血液的檢查，再次確定已患有早發性停經。



▲年輕患者得早發性停經，也會和更年期的中年婦女一樣，有熱潮紅、心悸等不適，骨質疏鬆的風險也跟著提高。（圖／達志示意圖）

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年輕患者得早發性停經，也會如同更年期的中年婦女一樣，有熱潮紅、心悸等不適，骨質疏鬆的風險也跟著提高。同時，病患在外觀上的改變、心理上的衝擊，都會很大。所以，林于翔採取低劑量的荷爾蒙補充方式，大約是一天吃一顆荷爾蒙藥丸，有效改善更年期的症狀，幫助她恢復正常的生活型態。

林于翔表示，基本上病患要服用至40歲，至多到45歲為止（早發性停經的定義一般指40歲或45歲前）。根據統計，40歲前女性得到早發性停經的比例約1/100；30歲前停經的比率約1/1000；20歲前停經的病比率大約是萬分之一。大部分的早發性停經找不到原因，少部分可能是因自體免疫問題引起，或曾經接受化療、電療（破壞身體組織）導致。早發性停經代表身體的荷爾蒙分泌變少，此時要注意是否有高血脂的問題。



▲林于翔建議患者要做相關的檢查，如果都沒有這些問題，那就只要補充荷爾蒙就行。（圖／茂盛醫院提供）

林于翔建議患者要做相關的檢查，例如：三酸肝油脂、膽固醇、高密度脂肪、低密度脂肪，這些血脂方面的數值都要確認。如果都沒有這些問題，那就只要補充荷爾蒙就行；若合併有其他問題，就必須加上其他藥物來控制，但這樣的案例在臨床上並不多見。

當時，這位患有早發性停經的女大學生非常擔心未來無法懷孕生子，問醫師怎麼辦？林于翔回答，只要患者的子宮狀況是正常的，也沒有自體免疫等問題，但因病患本身無卵或卵子品質不佳，建議可透過捐卵的管道，並施做試管療程，仍然有機會懷孕生子。