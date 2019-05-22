下床腳底炸痛！醫3招「毛巾＆樓梯」秒緩解...惱人刺感消退



▲足部結構異常的患者，應選擇合適的鞋子並使用鞋墊，將足弓維持在正確的位置，避免足底筋膜過度伸張。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

40歲的黃小姐是一名國中教師，經常站著上課，近日感覺雙腳足跟疼痛，踏出第一步更是痛到不行，因此至復健科求診，經醫師診斷為足底經膜炎。朴子醫院復健科醫師羅嘉元表示，足底經膜炎的好發族群為需要長期站立或行走的職業，例如老師、軍人、舞者等，另外扁平足、高弓足或足部曾受過外傷的人，也可能造成影響。他表示，足部結構異常的患者，應選擇合適的鞋子並使用鞋墊，將足弓維持在正確的位置，避免足底筋膜過度伸張，並提供3項運動來訓練腳底肌肉，如果仍感到不適，建議及早就醫。

40歲黃小姐是一名國中教師，一整天下來總是有好幾個小時站著授課。近日黃小姐感到雙腳足跟疼痛，尤其是早上起床踩到地板或是久坐之後，站起踏出第一步時，腳跟刺痛更是難耐。在步行約半小時後，刺痛感才漸漸舒緩。足跟疼痛嚴重影響黃小姐的日常生活，黃小姐至復健科看診後，醫師診斷為足底筋膜炎。



▲足底筋膜炎的好發族群常為需要長期站立或行走的職業，例如：老師、田徑及球類運動員、餐廳飲食業等。（圖／翻攝自pixabay）

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復健科醫師羅嘉元表示，足底筋膜是一層扇形且具彈性的結締組織，範圍自腳跟延伸至前方五根腳趾。足底筋膜主要作用，維持站立或行走時腳掌骨頭間穩定，並吸收來自地面的反作用力。好發族群常為需要長期站立或行走的職業，例如：老師、軍人、舞者、田徑及球類運動員、美髮理容業、工廠作業員、餐廳飲食業等。另一部分造成足底筋膜炎的原因，是足部結構異常的族群，例如：扁平足、高弓足或足部曾經受過外傷的人。

足底筋膜炎的治療方式法有許多種，包括急性發作時，以口服非類固醇消炎止痛藥減輕疼痛；物理治療方面可使用儀器治療，例如：超音波、雷射及經皮電刺激止痛。羅嘉元指出，足部結構異常的患者，應選擇合適的鞋子並使用鞋墊，將足弓維持在正確的位置，以提供良好足部力學結構，避免足底筋膜過度伸張。局部注射藥物治療或體外震波，也可用來治療足底筋膜炎，若仍無法緩解，在保守療法無效時，才會進行足底筋膜手術。

羅嘉元提供以下三項運動，來伸展足底筋膜，並訓練腳底內部肌肉。如果仍不適建議及早就醫，由復健科醫師找出病因，把傷害減到最低。





▲於坐姿時，雙腿伸直，將毛巾繞過患側腳前足部，雙手持毛巾兩端向身體方向拉近，感受到足底被拉伸時，維持約30秒。 （圖／朴子醫院提供）



▲站立時，患側足部踩毛巾，利用腳趾將毛巾夾皺，以訓練足底肌肉力量。（圖／朴子醫院提供）





▲找一安全有扶手的階梯，手握穩扶手，讓前足部踩在階梯上，利用身體重量向下壓，維持約30秒，伸展小腿後方肌肉和足底筋膜。（圖／朴子醫院提供）