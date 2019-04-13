重度失智無法言語　她世界「只剩音樂」...聽到老歌就流淚

▲失智者家屬洪雅津分享媽媽聽到音樂的反應。（圖／台灣失智症協會提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

台灣失智人口已超過28萬人，失智者與家屬經常處於社會隔離狀態，成為憂鬱症或照顧悲劇的高風險群。台灣失智症協會將在母親節前夕舉辦「珍愛記憶演唱會」，邀請失智者與家屬共襄盛舉，協會理事長賴德仁更建議文化部推動友善藝文活動，讓失智者也能和一般人一樣，有同等機會欣賞精彩表演。

「珍愛記憶演唱會」將於5月4日在福華國際文教會館舉行，為了給失智者與家屬打氣，協會特別邀請知名藝人曹西平擔任主持人，並由殷正洋、孔蘭薰、蔡昌憲、王瑞瑜、吳楚楚、張桂明等知名歌手現場演唱膾炙人口的懷舊金曲。失智症協會12日舉辦宣傳記者會，更破格將主持棒交給輕度失智者張宏成先生，盼透過母親節，將過去不曾說出口的話，透過音符傳遞給家人、獻上溫暖情意。

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▲台灣失智症即將舉辦「珍愛記憶演唱會」，宣導記者會請輕度失智者張宏成（右二）擔任主持人。

失智者家屬洪雅津的媽媽就是血管型失智患者，5年前確診後記憶力、認知功能大幅下降，卻經常在家裡哼唱老歌。洪雅津分享，媽媽經常在瑞智互助家庭與其他長者、家屬一起唱歌，每當音樂響起，她就恍如回到年輕歲月，隨著旋律搖擺，原本浮躁的情緒也跟著安定下來。

洪雅津說，現在媽媽已盡到重度失智，雖無法用使用口語表達，但經常在聽到老歌時感動落淚，可見她還記得這些音符背後傳遞的溫暖，她很感謝施台灣失智症協會在母親節前夕舉辦演唱會，「對家屬是很大的安慰與鼓勵」，也提醒家人要把握時光，珍惜與彼此相處的點滴幸福。

▲「珍愛記憶演唱會」將於5月4日在福華國際文教會館舉行。

受邀登台的情歌王子王瑞瑜投身公益演唱會多年，他表示，近年來經常看到身邊親友，為了照顧失智長輩忙得人仰馬翻，也讓他發現家屬其實需要更多的關懷與支持，希望號召歌迷及好友共襄盛舉，4月26日捐款1千元，即可獲得演唱會門票一張，讓更多民眾及企業關心失智症家庭需求，一同打造失智友善社會。

賴德仁表示，失智者及家屬都存在社會參與需求，雖然長者記憶力與認知功能大不如前，案對音樂、戲劇等藝文活動依然有感，然而這些場合都需要安靜的欣賞，讓部分失智長者難以參與其中，呼籲文化部多推廣失智友善藝文活動，讓失智者與其他障礙者，也能透過欣賞精彩表演轉換心情，家屬也可藉機舒緩照顧壓力。