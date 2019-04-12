▲「汗斑」台語稱「白癬」，正式的名稱為「變色糠疹」。（圖／成醫提供）

記者嚴云岑／台北報導

當大量流汗或處於悶熱潮濕環境時，皮表上皮屑芽孢菌大量繁殖，可能會產生褐色或棕色的斑點，俗稱「汗斑」，近日網路盛傳，使用薑泡醋可以治療汗斑，讓許多患者躍躍欲試。對此，食藥署澄清，這是老一輩人的觀念，不建議照做，若出現疑似症狀，可先尋求皮膚專科醫師治療。

食藥署表示，自行使用薑泡醋塗抹在汗斑部位，因刺激性較大，可能會引發過敏症狀，也不建議自行購買藥品，因為市售藥品可能含有類固醇，雖可短暫改善，但因有抑制免疫的作用，反而容易成為黴菌溫床。

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開業皮膚科醫師趙昭明表示，引發和班的芽孢菌為酸性菌種，薑泡醋也是酸性，不僅無法殺死，還可能引發皮膚發炎。汗斑在濕熱氣候中容易發作，台灣又屬海島型氣候，一旦發作未做好保養，就容易復發，發作部位以腋下、胸部、背部、脖子等汗腺發達部位居多，但全身都有可能出現症狀。

▲用薑泡醋可治汗斑？ 醫搖頭：黴菌殺不死還會釀皮膚炎。（圖／pixabay）

趙昭明提到，汗斑又叫做「花斑」，症狀最嚴重時患部成一點一點的粉紅色，隨著病程改變再轉為咖啡色，等到皮膚出現白色脫屑，就代表症狀已趨穩定。

目前汗斑治療主要還是要靠抗黴菌藥物，皮膚科醫師多會開立含有KETO NAZOLE成分的藥物，民眾也可到藥局自行選購，但趙昭明建議，就算擦了藥，還是要保持身體乾爽，才不會讓讓汗斑一長再長。