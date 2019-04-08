收假好憂鬱...多吃巧克力、香蕉！7步驟「維持好心情」

▲收假上班，全身懶洋洋。（圖／翻攝自pakutaso）

記者謝承恩／綜合報導

清明連假四天即將結束，又是「不想面對」周一上班上學日，中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰表示，「假期後憂鬱症候群 （post-holiday blues）」是一種放假後身心適應不良狀態，通常假期後1周內就會慢慢適應回原來的步調。

醫師指出，由於放假過得太悠閒，容易暴飲暴食、熬夜追劇、玩手遊，一回到原本生活後產生的適應不良狀態。該如何預防假期後憂鬱症候群？周伯翰建議，假期最後一天要留空檔，不要排滿行程，這段期間可以整理出遊的照片，沉浸在美好回憶中。晚上則可以看看隔天上班上課的資料，慢慢讓自己的身心回復到原本的上班上課狀態。

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▲放假宅在家追劇、吃宵夜，要注意消化功能健康。（圖／翻攝PAKUTASO）

另外，放假期間建議維持正常的作息與運動，多去戶外走走曬太陽， 盡量避免熬夜或吃消夜，避免收假後生理時鐘調不回過來，進而出現失眠、胸悶、心悸、腸胃道不適、消化不良等自律神經失調症狀。.

收假七撇步

1. 上班／學前一天晚上，告訴自己「假期結束了，該上班／學了。」

2. 由於突然回到緊繃湊的生活會讓交感神經過度活化亢奮，容易導致消化不良，第一周盡量飲食清淡爽，避免太油、, 太甜（如手搖飲料）等食物，讓腸胃休息。

3. 可以多吃一些含色胺酸的食物，如黑巧克力、香蕉、牛奶、黑芝麻、堅果、乳酪等。色胺酸是身體製造血清素，幫助放鬆與增加身體的抗壓性，同時它也是褪黑激素的原料，可以助眠。

▲吃香蕉可幫助血清素生產，讓心情放鬆。（圖／中國醫藥大學附設醫院新竹分院提供）

另外，也建議補充含GABA類成分的食物（如番茄、綠花椰菜、糙米、菠菜等），幫助舒緩緊張情緒，以及富含omega-3 脂肪酸（如：魚油、堅果類）有助於緩解焦慮與憂鬱。而適當補充維他命B群，也有助於提振早上的精神狀態。

4. 收假上班第一天，即使待辦事務已經堆積如山，也不要一下子把自己安排太多工作，將假期期間累積的工作依照重要度順序處理。

5. 辦公桌坐久了50分鐘記得起來走走路，喝杯熱花茶咖啡，調適一下心情。

6. 找出未來值得自己期待的事情，例如下一次的假期出遊，重振上班精神。

7. 重新審視生活：過去研究顯示，容易有假期後憂鬱症候群的人，多半是對自己的現實生活不滿意的人, 可以反思現在的工作是自己滿意的？過得快樂嗎？