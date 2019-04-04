孩子遇霸凌！「一拳揮臉上…」黃光芹：做媽的不會善罷干休！

▲面對孩子被霸凌，家長該如何面對？（圖／翻攝自pixabay）

文／黃光芹

我兒子來家裡試住的時候，剛好碰到暑假，有充分的時間與我們相處；還可以銜接上新學期，重新開始。

我老公和我並不迷信貴族學校，只想把他像種子一樣，任意拋出，拋到哪兒、長到哪兒。我們相信，只要他努力向上，我們提供肥沃的土壤，終有一天他會成長茁壯。可是，當我們為他選擇學校的時候，還是起了差別心。原先，我們想把他送進學區內的一所雙語學校，無奈到得太晚，那所學校早已人滿為患，擠不進去。我們立刻決定，讓他讀學區內另一所公立學校。

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沒有當過母親，不知道兒子入學，做媽的，比他還要緊張！他是轉學生，面臨生涯雙重轉換，我怕他一下子適應不過來，特別在開學第一天，陪他到校。我和老公像所有一年級家長一樣，把小孩送進去，卻又放心不下，停留在窗邊偷偷張望，等確定他穩定之後，才帶著忐忑不安的心離去。貝比的適應力很強，很快就融入班上，跟同學打成一片。他很幸運，碰到一位好老師。日後成為他生命中，一位不可或缺的心靈導師。

由於他的身世特殊，當轉入新的學校，所有的秘密只有老師知道。或許因為這個緣故，老師始終對他多了一層關照，從一些細微的動作，就可以看出。他除了耐心教他打羽毛球之外，每天放學，還總是牽著他的手，把他帶到我們面前，沒有一天除外！

貝比轉學的第二年，碰到改名的問題。我和老公全無經驗，只好把難題丟給老師，擇期由老師向全班宣布。還是老師有辦法！他分兩天運作。第一天，他將兒子的新名字，寫在黑板上，坦白告訴同學，他連名帶姓改了，就沒有再多說什麼。等到第二天，他先把兒子支開，要他幫忙跑腿，到學務處送資料，他則利用這個空檔將謎底揭曉。

他告訴班上同學，我兒子已經被我們夫妻領養，而且我們十分愛他。小學三年級的孩子還只是孩子，各個純真可愛。當謎底揭曉之後，他們像發現新大陸一樣，拉著他問：「你是被領養的喔？！」我兒子也很坦白：「是啊！」他非但沒有遭到同學歧視，反而多了許多關愛。

▲如果不懂得反抗，怕久而久之會成為被霸凌的對象。（圖／翻攝自pixabay）

我們夫妻都是名人，在處理貝比在校事務時，刻意選擇謹慎、低調。有一次，他和班上同學掃完地、在回教室的途中，在上樓梯時遭到襲擊。打他的同學是其他班上的學生，重重一拳揮在他的臉上，使他的嘴唇滿布鮮血，立刻被同學送到保健室。老師聞訊趕來，幫他拍照存證。一直等到放學我們去接他的時候，才告知我們這個訊息，怕我們著急。

我兒子被這麼一打，驚嚇過度，哭得很傷心，好像想把多年的委屈，一次哭完。我看到老師傳給我的照片，十分心疼。我事後調查了一下，發現打我兒子的孩子是位特殊生，有情緒障礙；而且，先前並不認識他，只是隨機挑中他，並非衝著他來。因此我考慮了一下，並未追究。連日後與他們母子擦身而過，都假裝沒看見。

我怕兒子誤會，以為我不幫他討公道。因此趁機機會教育。首先，我告訴他這個孩子十分特殊，要他將心比心；可是，我再怎麼低調，都不能教他軟弱。他原本身型就特別瘦小，如果不懂得反抗，怕久而久之會成為被霸凌的對象。因此我告訴他，若日後碰上同樣情形，能躲、就躲；不然，趕快向老師求援。

我雖然不主張出手還擊，但若為了自保，或避免營造弱者形象，我教育他，該還手時還是必須還手，不要示弱！如果對方太過於惡劣，我這個做媽的，絕不會善罷干休！

兒子剛來的時候，在學校遇到任何困難，從不曾打電話向我們求援。我原以為他因為不習慣，所以沒有找媽媽。後來我才知道，像他這樣在特殊環境下長大的孩子，遇到任何事情只有靠自己解決。

▲從小在特殊家庭長大孩子，遇到任何事情只有靠自己解決。（圖／翻攝自pixabay）

唯一一次，是他念小學二年級的時候，有一次放學突然拉肚子，學校大多數人都走光了，廁所又在偏遠、黑暗的角落，他不敢一個人待在那裡，只好向育幼院、大他一年級的同學求援，由對方守在廁所外面，陪他一起共度難關。我看他以前老師的聯絡簿上，總喜歡數落他的不是。有一次，說他拿橡皮筋射人。拿橡皮筋射人固然不對，但老師怎麼不進一步問：其他同學有沒有對他做了什麼？而他為什麼要拿橡皮筋射人？小小一條橡皮筋，恐怕是他自衛的武器。

我兒子與我們相處兩年之後，開始習慣打電話給我們。不管是等不到我們、還是忘了帶東西，我接到電話以後，立即迫不及待飛奔過去。不管是送傘、送衣服、還是送課本，總是使命必達。他九歲生日那天跟我提出要求，要我買個蛋糕送到學校去，他想讓同學幫他慶生。那天他可風光了，站在舞台中央，終於嘗到眾星拱月的滋味。

最令人動容的是，在導師的引領之下，我在二○一八年的母親節，冷不防接到他的電話。他在電話那頭說：「媽媽，我愛妳！祝妳母親節快樂！」我瞬間淚崩；而前一年的母親節，他還在老師的教導之下，幫我這個做媽的，打水、洗腳。他現在可是有媽的孩子，不再落單。否則滿腔的情愫，將向誰訴？

本文摘自《貝比來了》／黃光芹（廣播節目主持人、政治評論員）／時報出版