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孩子像別人！他綠光乍現懷疑女友「歐北來」　原因曝光...結局神展開

點評:東窗事發了呀...
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▲▼精子,卵子,潤滑液,懷孕。（圖／翻攝自pixabay）

▲精子的存活力達2~3天，這段期間仍有機會懷孕。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

文／劉育志 醫師

「輸精管結紮後這幾個月，還是要使用保險套，或者多自慰幾次，像清槍一樣將殘留的精子徹底排空。」蘇醫師提醒回診檢查傷口的許先生。

「大概要多久才會沒有精子？」許先生問。

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「理論上要射精15至20次以上，才能排空，不過有些人甚至在半年後還有精子殘留。」

「結紮半年還有精子！？」許先生非常訝異。

蘇醫師微微一笑，道：「千萬別小看精子啊。」大家應該都曉得，精子可以在女性生殖道內存活2至3天，即使射精當下沒有排卵，許多搶灘登陸的精子也能堅守陣地，守株待兔。

只要談到精子的存活力，蘇醫師就會不禁想起那一則讓同事們津津樂道的故事。

故事的主角是一對李氏夫婦，郎才女貌同在某家電信公司上班，兩人結婚3年後產下一位男孩。有天，男孩在遊樂場玩耍的時候從溜滑梯上跌了下來，被救護車送到急診室。因為傷勢嚴重需要緊急手術，醫師便詢問孩子的血型，由於夫妻倆兒皆是O型，按理說孩子也會是O型，偏偏電腦傳回來的血液報告卻是B型。

大家擔心報告出差錯，又重新驗了一回，確認無誤後才讓父母知道這個狀況。不難想像，丈夫將矛頭指向妻子，認定她紅杏出牆。不過當時和李太太接觸過的醫護人員大概都會選擇相信她，因為她的態度坦蕩蕩且相當誠懇。

▲抓姦，小三，約炮，打炮，性行為，偷吃，老王，汽車旅館，賓館，酒店，飯店，開房間，做愛，休息，ＱＫ，QK（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲丈夫懷疑自己老婆偷吃，不料結局竟然跌破大眾人眼鏡。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

大家幫忙調出病歷，想看看有沒有可能是出生時在嬰兒室裡搞混抱錯了孩子。不過核對身上胎記都沒有問題，再說孩子的五官和母親實在非常相似，即使沒驗DNA大概都能確定是李太太的親生骨肉。

這下可好，既沒偷人，又沒抱錯孩子，那究竟發生了什麼事？經過一番波折，真相讓大夥兒都吃了一驚，李太太更是差點昏厥。

原來，李先生有個交往多年的女朋友（C小姐），婚後依然藕斷絲連。那天，李先生和C小姐纏綿的時候沒有戴保險套，也因此接觸到C小姐的現任男友（D先生）前一晚留下來的精液，李先生返家後又跟妻子做愛，於是D先生的精子便長驅直入攻陷城池，整個劇情宛若「木馬屠城記」。

所以說，千萬別小看精子的能力，這玩意兒個頭雖然小，破壞力可一點也不輸給真槍實彈。

同場加映：回答十個攸關性福的問題 – 男性結紮 搜尋附近的診所 泌尿科

原文出處：精子屠城記

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

關鍵字： 懷孕 精子 結紮 輸精管結紮 綠帽 精子屠城記 照護線上 劉育志
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