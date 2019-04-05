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掃墓供品很容易壞？網：被「祖先吃過了」　營養師搖頭

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▲▼雞肉,烤雞,大餐,三牲。（圖／翻攝自pixabay）

▲掃墓準備米飯及大量蛋白質，如三牲供品，保存不佳更易腐壞。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／採訪報導

又到了一年一度清明掃墓的時刻，許多民眾會準備三牲、糕粿、雞蛋等供品祭拜祖先。而這些祭拜回來的食物，很容易腐壞、酸掉。專家指出，在準備掃墓的食物最好要加裝容器、蓋子，包裝要避免湯汁外漏，避免汙染。而拜拜完的食物也要妥善加熱、分裝，才不會吃到拉肚子。

每年到了清明節，民眾開始準備各式各樣的供品，舉凡三牲、水果、糕粿、雞蛋、飯菜等食物都必須張羅、帶至墓園祭拜。但你有發現嗎？拜拜過後的食物特別容易臭酸，甚至有說法指出，是因為祖先「吃過了」才易腐壞，真是如此嗎？

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▲土葬，墳墓，墓園，掃墓，祭祖，祖先，清明節，清明掃墓。（圖／記者周宸亘攝）

▲清明掃墓的環境，是細菌最愛的生長條件。（圖／記者周宸亘攝）

營養師李芷薇（Vivian）指出，清明節外出掃墓拜拜的時候，食材本來就會暴露在室溫（高溫）下，而微生物在溫暖的環境下，會很開心的活下來、繁殖，食材自然容易腐敗。此外，在墓園焚香和燒金紙時，所產生煙霧或落塵會掉落在食材上，也會加速食物變質。

她建議民眾在張羅食材時，可以加蓋或是用容器承裝，減少落塵的汙染，至於祭拜完之後，一定要充分復熱，才能殺死生物，且盡快完食。如果當天真的無法吃完，記得要運用「便當分裝」原則，先分裝（例如：雞肉先分切）、速速送冰箱、使用前復熱，就能避免吃下不新鮮的食物，降低食物中毒的風險。

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