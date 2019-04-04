護眼吃保健品好？還是點藥水好？4大眼病「照顧秘訣」曝

▲保護眼睛要如何慎選產品。（圖／取自Pixabay）

文／藥師KIKI

隨著大家頻繁使用手機，目前藥局很常被詢問的保健食品就是葉黃素，但是在綜多產品中，怎麼樣選擇最適合自己呢？以下就一一位大家解說。

1. 眼睛保養

請繼續往下閱讀...

如果你只是單純看手機太久，想做一些眼睛視力保養，可以選葉黃素，葉黃素市售價格油高到低，這其實跟他的專利成分原料有關，市售常見就是兩大專利原料FloraGLO游離型的；另一個為 Xangold酯化型 ；至於誰吸

收好，在研究報告上都各說各話，可以確定的是，專利成分的葉黃素，有實驗數據的佐證，但是相對的價格也高，無專利成分價格會比較便宜，端看您的選擇。

2. 眼睛乾澀

可以選不含防腐劑的眼藥水，這樣戴隱形眼鏡時也可以點，另外也可以點單次使用的人工淚液外，改善乾澀，至於食用保健品，根據研究報告Omega-3可以防止乾眼，眼睛各部分都需要高量的DHA，因此可以選擇魚油相關保健品改善，另外缺乏維生素A也會有乾眼情形，因此也可以選擇含維他命A保健品，只不過維他命A是油溶性，成人的上限攝取量為視網醇3000微克。

▲選不含防腐劑的眼藥水，這樣戴隱形眼鏡時也可以點。（示意圖／達志影像）

3. 老花眼

老花主要眼內晶狀體彈性隨年齡而逐漸失去，研究發現居住熱帶性氣候比較早老花，因此可補充一些抗氧化商品，目前最紅的商品就是蝦紅素，當然維他命C、E等抗氧化物質也是有助於延緩老花，加上一些維生素B群保護視神經，增加血管彈性。

4. 白內障

白內障的是水晶體的混濁，而且不可回復，無法靠吃藥或點藥水恢復。 目前常用的眼藥水為Quinax快納史。快納史可將蛋白分解酵素的作用予以活性化，改善老年性白內障的視力減退，因為白內障為不可逆性的疾病，因此提前做預防是很重要的。

▲延緩白內障可食用黑醋栗、山桑子。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

保健品的葉黃素就可以延緩白內障，還有一些A、C、E及蝦紅素，可清除自由基，延緩白內障發生。至於現在很多葉黃素的添加物黑醋栗、山桑子，可以改善酸澀，微量元素Zn、硒都有小型研究可改善近視與白內障，添加這些成分的商品，也可以做為選擇商品的參考依據。

Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

這裡悶、那裏痛，親友說吃這個藥卡有效？看病領藥怎麼吃老霧煞煞？用藥治病、要命可能只在一線之間，可不能一知半解！《ETtoday健康雲》開闢新專欄「藥師站台」，歡迎來信提出你的用藥難題，我們將請專業藥師來解答你的疑惑，幫你顧健康！信箱：lifenews@ettoday.net