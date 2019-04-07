尿尿好痛！尿道發炎可去藥局買藥吃？小心變超級細菌又傷腎

▲半夜常想要跑廁所尿尿，下體還會有疼痛灼熱感。（圖／視覺中國CFP）

撰稿：謝承恩

諮詢專家：藥師段方琪（KIKI）

Q：尿尿痛痛的一直想跑廁所，疑似尿道發炎，是否可以到藥局買藥吃？

一名女性上班族表示，自己工作忙碌，幾次長時間憋尿後，某次到了半夜開始感覺下體搔癢、頻尿、尿量少又會疼痛的情形，懷疑是否是尿道發炎，是否該自行買藥止痛？藥師提醒，如果無法確診感染因素，又隨便用藥，可能會演變超級細菌、傷肝腎外，也更容易反覆感染！

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藥師KIKI指出，因女性尿道比較短，又接近肛門口，所以很容易有尿道發炎感染情形發生，臨床上常見到尿道感染後，半年內又復發，之後就一直反覆感染，尤其是半夜突然發作，患者會一直蹲在馬桶，起身後馬上又會有尿意，尿到最後甚至有血尿，非常困擾。

但能否藥局買成藥吃？當然不建議！KIKI說明，如果無法正確診斷，隨便使用成藥，除了會傷肝腎外，藥中搭配的抗生素隨若便服用，還會造成抗藥性，細菌可能會突變成超級細菌，造成反覆感染，反而更不容易痊癒。

▲尿道發炎會先進行尿夜採集、驗尿等程序。（圖／記者謝承恩攝）

此外，到醫院或診所檢查時，會針對尿道感染徵兆進行驗尿，確定為何種細菌感染，才能對症下藥，若有抗生素療程通常為7-10天，所以提醒大家務必要準時回診，不要自我診斷的隨便服藥延誤療程，臨床上甚至有見到反覆感染最後腎盂腎炎住院。

KIKI更指出，有的病人看到醫生開藥開3天份，但吃1-2天症狀改善後，就停止服用，甚至把藥留到下次使用，其實這是最錯誤的行為！因為吃一兩天，雖然症狀好了，但是尿道中的細菌並未完全殺死，如果某次憋尿或是水喝的少時，細菌這是馬上又開始增生，結果就再次復發。

平時除了要多喝水、多尿尿、注意衛生清潔外，藥局常被詢問的蔓越莓保健品，價格從幾百元到上千元都有，目前比較有效的是有加尿道、陰道專屬益生菌成份的保健食品，效果比較好，但是價格也相對比較高。KIKI也提醒，以益生菌成份的保健品要跟抗生素分開服用，間隔至少一個小時以上，另外，在抗生素療程結束後，可以持續服用一段時間，可避免反覆一直感染。

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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