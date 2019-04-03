心碎！挽回另一半為何失敗？他勸：沒自信會害慘一個人

▲愛情關係中時常感到無力。（圖／翻攝自pixabay）

文／智遠老師

為什麼在挽回愛情的過程中，總是有那麼多的人找不到屬於自己的資信圈呢？自我的價值也這麼難建立呢？自信是人對自身力量的一種確信與肯定，深信自己一定能做成某件事，實現所追求的目標。為什麼你有時候會缺乏自信？覺得自己這也不行，那也不行，或者總是害怕自己失敗，不敢鼓氣勇氣去嘗試？

我們的沒自信，不僅是我們看不到自己擁有了什麼，更是我們把他人幻想得過於好，然後顯得自己不好了。

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每個人都會擁有自己較自卑的點。或許是因為長相、身高、體重，或許是因為家庭背景，出身條件，本身經歷的一些事。這些因素雖然很重要，但是最不值的，就是因為任何一個原因丟失了相信自己的心。

畢竟努力才是正事，自信才是王道。自信是成功的必要條件，是成功的源泉。相信自己行，就是一種信念。

過去你們相愛的時候是真的，甜言蜜語說出口也是真的，山盟海誓是真的，想要和你一直在一起也是真的，過去的回憶都是真的，但最後不愛了，也是真的。

你必須要承認，你們的關係出了問題，而不是一味的認為對方或者自己有什麼不可告人的秘密，用太多的時間折磨自己，人生會持續的暗淡無光。

在一起的人能成為回憶，沒在一起的人也能成為回憶，不是嗎？

1.認識自己不自信的來源

2.知道自己的長處和優點

3.展現自己優勢的那一面

以上3點才是，你想要挽回愛情必須思考的關鍵點，同時也象徵你擁有的價值。

▲每個人都擁有痛苦與自卑的地方。（圖／取自免費圖庫pixabay）

別人怎麼看你是很重要，但是「更重要的是自己如何看自己」。而且大多數時候，你認為的 “別人眼中的你” 或許根本就不是你所想的樣子。自信也不是你擁有了很多東西而有自信。而是當你站在一個人面前，你發現了你擁有了他卻沒有的東西，你才會有自信。

因為人的表面上，需要的是自信，反過來潛意識裡，要的其實是自卑，是我不夠好的感覺。總覺得有人在背後責罵你？總是對什麼事情感到羞恥？找到這些使自己不自信的來源，給它們一個稱號，真正的認識它。

將這些來源告訴給自己信任的人，大膽的表達出來。對別人說出來，除了是對自己勇氣的提高，同時也可以獲取他們的幫助，找到問題的根源。

有人說，成長的道路是孤獨的。

其實，成長的道路並不孤獨，只是需要忍受孤獨的能力而已。當你一個人時，你要努力付出，因為只有這樣，你才會遇見更好的你，更好的自己。

認識自己沒自信的來源，把自己扔進一個強於自己的圈子，雖然剛開始會有不習慣、不舒服的現象，但是總比待在舒適圈中，還要來得進步快吧！

無論現在挽回愛情這條路上，有多麼險峻，我相信只要用心去做了，你就能增加自信的來源，自然你也會無怨無悔。

從相信自己，肯定自己開始，認同自己做的事情是有價值的，從此就要心無旁騖，一路向北。相信自己，你可以的！

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99