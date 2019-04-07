噴防曬噴霧「差點沒命」！醫半途呼吸困難、臉唇發黑送醫

▲拿防曬噴霧往臉上噴，小心呼吸道過敏。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

近日天氣晴朗、陽光熾盛，想防曬別把直接拿噴霧往臉上噴！宜蘭一名開業醫師游信得，因為出門噴了防曬噴霧，不料騎車騎到半路，忽然感覺無法呼吸，身體出現發癢、呼吸道和眼睛發腫，臉和嘴唇變黑等情形。他緊急送醫後才發現自己是防曬噴霧過敏，救回一命後，他更提醒民眾，使用防曬用品一定要做好10大建議。

游信得診所日前透過臉書PO文指出，噴霧式防曬是個很方便的產品，但仍有潛在風險，使用上一定要多注意，重點包括「不要直接噴頭臉」，但可噴在手上再塗抹、使用時盡量靠近皮膚噴灑，避免空氣瀰漫造成吸入過敏。

請繼續往下閱讀...

游信得經過了痛苦的教訓之後，也表示在使用防曬噴霧時，常犯的5點錯誤：

1. 請注意有效期限。（案例錯誤：噴了過期的噴霧式防曬）。

2. 請注意對噴霧防曬有無過敏：可考慮先在四肢噴灑小範圍，觀察超過一小時，如果局部不紅不癢無異狀即可。（案例錯誤：沒事先測試過敏與否）。

3. 請勿在密閉室內噴灑：會增加眼鼻黏膜接觸及吸入的機會。（案例錯誤：在室內噴自己脖子，明顯味道很重，鐵定有吸入一些成分。）

4. 請勿給小孩任意使用：小孩有可能會拿來直接噴臉，小孩氣道小，如發生過敏黏膜腫脹會相對更為嚴重。正確作法是：大人噴在自己手上，再幫小孩抹在臉上。（溫馨提醒：防曬就是用在皮膚的。若吸入氣管一定是錯誤的！）

5. 萬一使用噴霧式防曬後一小時內，真的有發生噴灑處局部紅腫搔癢，甚至眼睛腫、嘴唇腫、甚至胸悶呼吸困難，不要猶豫，立即去急診就醫。（溫馨提醒：嚴重致命的過敏通常發生在接觸過敏原一小時內發生。）

▲警告：千萬不能拿噴霧式防曬噴灑臉部及嘴巴！（圖／翻攝自pixabay）

美國皮膚科醫學會針對噴霧式防曬的使用，也提供了5點正確使用建議：

1. 噴的時候請靠皮膚近一點噴灑。

2. 噴完要均勻塗抹。

3. 避免吸入噴霧式防曬：絕對不要噴在靠近您臉部或嘴巴附近（原文使用never的字眼），應該要先噴在手上，再塗抹在臉上。

4. 避免在風大的日子使用噴霧式防曬：因為風大不容易正確使用噴劑而且更容易不小心吸入。

5. 絕對不要噴在靠近熱源、火源或吸菸時：雖然噴霧式防曬不一定是易燃的，但是當噴成氣霧狀時還是可能燃燒。