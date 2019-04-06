準炸！6題目測「未來感情生活」選這答案=遠距離沒問題

▲你對愛情的態度是什麼？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

好想在茫茫人海，找到自己的歸宿！但在這之前，你夠了解自己的愛情價值觀嗎？透過星座分析、血型屬性，可以對愛情觀略知一二，除此之外，外媒《psych2go》也提供了一個「想像性」的心理測驗，帶你一步步了解，未來自己將會面對的感情生活。

首先，先準備好筆跟紙，開始回答每一個測驗中的假設題目，寫下你的答案，最後再拉到頁面下方看解析。（要記住不要先偷看答案唷！） 準備開始了...。

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START

Ｑ你正準備走去愛人的家，沿途你看到了兩條路...你會走哪一條？

○ 路徑1：筆直且是最快速的能抵達的路徑，但旁邊全是空曠無聊的平地。

○ 路徑2：崎嶇蜿蜒，路旁風景很美麗，但需要花點時間才能抵達目的地。

Ｑ走在路上你看到兩株玫瑰花叢...一株長滿白玫瑰、另一株長滿紅玫瑰。

你想要挑選20朵花給另一半，你會摘哪些配色的玫瑰？（不同顏色、數量都是可以的）

▲你選擇送什麼顏色的玫瑰花數。（圖／翻攝自pixabay）

Ｑ你終於抵達了他的家，你按了門鈴，對方似乎不在家，是女僕應的門，你會選擇...

○ 請女僕轉教自己心意給另一半。

○ 自己想辦法親自轉交。

Ｑ 後來你決定進到屋子裡，並走入對方的房間，發現空無一人，你會選擇...

○ 把玫瑰留在窗台。

○ 把玫瑰留在床上。

▲進到愛人的房間發現空無一人。（圖／翻攝自pixabay）

Ｑ 到了入睡時間，你跟另一半睡在不同的房間，直到隔天早晨到來，你起身去他的房間找他，印入眼簾的「他／她」是醒著？還是仍然在睡夢中？

Ｑ 你即將離開他的家，你打算走哪一條路離開？（如題目一）

○ 路徑1：筆直且是最快速的能抵達的路徑，但旁邊全是空曠無聊的平地。

○ 路徑2：崎嶇蜿蜒，路旁風景很美麗，但需要花點時間才能抵達目的地。

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答案都寫好了嗎？



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即將解答



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ＧＯ

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Ｑ你選擇哪條路去另一半的屋子？

Ａ：代表你墜入愛河的速度快或慢，如果選擇長的路徑，你願意花上更多的時間觀察另一半，如果選擇短的路徑，你很快就會愛上對方。



Ｑ你選擇了怎麼樣的玫瑰（２０朵）組合？

Ａ：紅玫瑰的數量越多，表示你在愛情中會付出的多，白玫瑰數量多，則代表你對愛情的期望值越大，如果有人選擇一朵白玫瑰，配上全部的紅玫瑰，代表自己可能在感情中付出９０％，卻僅能得到１０％的理想回饋。

Ｑ你選擇讓女僕轉知對方，還是自己親自去找對方？

Ａ：這代表你處理感情問題時的態度，是選擇請第三方協調或拐彎抹角，避免衝突加劇，還是傾向直接跟對方談清楚、說明白，才能避免誤會越來越大。

▲面對感情衝突，該如何解決。（示意圖／CFP）

Ｑ你進到對方房間，把玫瑰放在窗邊還是床上？

Ａ：這代表你期望見到另一半的頻率。如果把玫瑰放在床上表示，你期望每天都能看到你的愛人，甚至盡可能在關係中得到很多承諾。如果把玫瑰放在窗邊，則表示你不會期望天天都非得看到另一半不可，或者頻率不需要那麼高。

Ｑ你隔天早上起床，到另一半的房間看他時，他是醒著？還是仍在睡夢中？

Ａ：如果你認為他是醒著，表示你希望他們為你改變，如果他還在睡夢中，表示你傾向接受他們愛你的方式。

Ｑ離開愛人的家時，你選擇哪一條路？

Ａ：你選擇短的路，你會比較容易有短暫的愛情，選擇長的路，你更喜歡細水長流的愛。