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鼻塞、鼻癢該用「洗鼻劑」嗎？藥師教3使用技巧：不怕虐鼻啦

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▲打噴嚏,鼻塞,鼻子痛。（圖／記者周姈姈攝）

▲鼻塞、鼻子癢該用洗鼻器嗎？（圖／記者周姈姈攝）

文／小小藥罐子

不論是「鼻子癢」還是「鼻塞」，大家有時都可能會用潔鼻劑洗鼻。實際上，這些潔鼻劑到底是什麼呢？

唔……其實只要看一看外面的包裝盒、翻一翻裡面的說明書，大多會發現裡面是鹽水（Saline）。所謂「鹽水」，當然是「鹽 + 水」。至於不同的比例便會產生不同的濃度，從而形成不同的滲透壓（Osmotic Pressure, OP）。

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說到滲透壓，潔鼻劑主要可以分為等滲溶液（Isotonic Solution）、高滲溶液（Hypertonic Solution）兩種。在定義上，等滲溶液的滲透壓接近人體體液，能夠減少因為滲透壓差異所帶來的刺激，所以較適合做沖洗液（Irrigant）。

一般而言，潔鼻劑主要有以下三個用途：

第一，沖掉依附在鼻腔黏膜表面的異物，例如灰塵、污垢、分泌物，清潔鼻腔，保持鼻孔暢通，保持呼吸暢通，從而紓緩鼻塞。

第二，沖掉依附在鼻腔黏膜表面的致敏原，例如塵蟎、花粉，從而紓緩、預防鼻敏感。

第三，滋潤鼻腔，避免鼻腔黏膜過乾。

▲洗鼻器。（圖／記者嚴云岑攝）

▲洗鼻器中加入的洗鼻劑濃度高低，也會影響效果。（圖／記者嚴云岑攝）

其中相較人體體液而言，高滲溶液的滲透壓較大，所以能夠增加鼻腔裡的滲透壓，在鼻腔裡形成一種高滲性（Hypertonic）的狀態，抽掉鼻腔黏膜的水分，減少鼻腔內的壓力，減輕鼻腔腫脹，從而紓緩鼻塞。

不過高滲溶液還是高滲溶液，所以還是可能會構成刺激。同時高滲溶液只是一個統稱而已。實際上，濃度有多高？滲透壓有多大？各家自有各家的配方，豐儉由人，所以實際的功效往往因人而異。

有時候，鹽分過多、濃度過高，反而可能會刺激鼻腔，誘發腫脹，還可能會干擾上呼吸道壁上纖毛排除黏液的正常功能，從而加劇鼻塞，適得其反。

最後在使用上，一般建議，主要如下：

一、請將潔鼻劑跟鼻腔保持適當距離，不深不淺，這就是說，潔鼻劑的噴嘴固然需要插進鼻腔，避免過淺，確保潔鼻劑能夠沖洗鼻腔，同時避免過深，避免弄傷鼻腔。

二、請將頭向前傾、眼往下看，減少鹽水倒流進喉嚨而構成不適，簡單說，便是「從哪裡來，便從哪裡去」，從鼻腔進去，便從鼻腔出來。

本文作者／小小藥罐子

一個小小的藥劑師，一個小小的用藥資訊平台。現有經營《小小藥罐子》粉絲專頁，著作有《藥事知多D》、《用藥知多D》、《藥房事件簿》、《家居藥物攻略》。 

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關鍵字： 洗鼻劑 虐鼻 鼻塞 鼻過敏 小小藥罐子 藥師
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