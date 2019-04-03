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珍奶糖分爆表！易患「失智、胰臟癌」...醫教「無糖去冰」妙招

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▲▼手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲喝一杯珍奶相當於吃了12顆方糖。（圖／記者許力方攝）

生活中心／綜合報導

台灣人愛喝的手搖飲，常會添加砂糖、黑糖、方糖、冰糖、蜂蜜、高果糖、糖漿或楓糖漿等各種糖類，通通統稱是「含糖飲料」，小心喝上癮，傷身又傷荷包！

根據大林慈濟醫院的粉專ＰＯ文指出，攝取過多的糖，除了容易蛀牙，還會造成胰臟負擔、心血管疾病等，目前也有研究指出，過量的糖與造成失智症、胰臟癌等疾病也有相關性。而根據國民健康署於2018年發布新版國民飲食指標建議，民眾對於添加糖的攝取量不宜超過總熱量的10%。

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以50公斤（熱量1500卡）的女性來說，每日不超過38公克的糖（約8顆方糖）；70公斤（熱量2000卡）的男性，每日則不超過50公克的糖（約10顆方糖）。但是喝一杯700C.C.全糖的珍珠奶茶，相當於吃了62公克的糖（約12顆方糖），也就是說，光一杯全糖的珍珠奶茶，已超過一日的總糖量。

大林慈濟醫院也提醒，為了健康，營養師建議採取以下的「減糖策略」：

● 包裝飲料：選無糖
● 手搖飲料：選無糖或微糖，並且少加配料（如：珍珠、椰果、蒟蒻、布丁等）
● 少冰、去冰：冰塊會壓抑味覺對甜味的敏感度，讓您以為飲料不夠甜
● 選小一點的份量：大杯與小杯的總糖量有差別
● 減少喝飲料的頻率
● 回歸原味：儘量喝真食物

▲▼汽水,可樂,冰塊,飲料,冷飲。（圖／翻攝自pixabay）

▲冰塊會壓抑味覺對甜味的敏感度，讓您以為飲料不夠甜。（圖／翻攝自pixabay）

甚至可以選擇無添加糖的飲品，例如：

● 無糖豆漿、鮮乳、原味乳（不喝調味乳）
● 無添加糖的茶飲：無糖紅茶、綠茶、烏龍茶、麥茶或蝶豆花等花草茶
● 檸檬水、水果茶或新鮮現榨果汁：新鮮現榨果汁比濃縮還原果汁好，但鮮榨果汁最好不濾渣、不加糖，且在半小時內飲用完畢。
● 黑咖啡：若喝拿鐵則不要加糖，避免二合一、三合一咖啡或市售罐裝含糖咖啡
● 鮮奶茶：以無糖茶+牛奶，取代奶精製作的奶茶

▲▼牛奶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲要懂得區分奶精製作的奶茶與添加鮮奶的鮮奶茶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

而大林慈濟醫院也指出，比起手搖飲料、鮮奶、茶類，其實最佳的首選飲料，還是白開水！喝水不只能促進新陳代謝、幫助排毒、降低食慾，健康無負擔。建議分次慢慢喝，一般日常生活的水分需要量，每公斤體重喝30-35C.C.（包含食物所含水分、飲品及白開水）。提醒民眾，開始過著減糖生活的時候，可搭配體重測量，來觀察自己的體重是否有減輕。

關鍵字： 飲料健康 砂糖 手搖飲 減糖策略 大林慈濟醫院 冰塊
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