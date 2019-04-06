擠了人中痘痘...她高燒昏迷大小便失禁進ICU　危險三角區別亂碰！

▲擠了顆痘痘，江蘇女高燒昏迷大小便失禁進ICU。（圖／翻攝《江蘇公共新聞頻道》）

生活中心／綜合報導

臉上長了痘痘，很多人都會忍不住去擠。不過，大陸有一名女子因為隨手擠了人中上的痘痘，引發重度感染，高燒、昏迷、大小便失禁，被緊急送進加護病房（ICU，大陸稱重症監護室）。醫師提醒，臉部「危險三角區」的痘痘不能亂擠。

上述案例發生於江蘇淮安，根據當地媒體《江蘇公共新聞頻道》報導，這名嵇姓女子的嘴唇上方長了一顆米粒大小的痘痘，她隨手擠掉後，嘴唇越來越紅腫，左側臉部也腫脹得非常明顯，導致左眼皮無法抬起，而且開始高燒不退。嵇女被送進淮安市中醫院重症監護室時，體溫已經達到40度。

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重症監護室護士長章曉歡回憶道，嵇女被送進來時，「呼之不應，處於昏睡狀態，呼吸和心率都比較快，大小便失禁，情况比較危急！」

▲▼擠了顆痘痘，江蘇女高燒昏迷大小便失禁進ICU。（圖／翻攝《江蘇公共新聞頻道》）

報導指出，經過相關檢查，嵇女的腦部信號異常，雙側肺炎，胸腔內有少量積液；急診科主治中醫師盧偉偉表示，嵇女是危險三角區感染造成的海綿狀靜脈竇炎。

什麽是危險三角區？以鼻梁骨和兩側的口角三點連線所圍成的三角區。醫師解釋，這個區域內的感染，有可能上行到顱內，引起腦膜炎、海綿狀靜脈竇炎等，甚至危及生命。

在經過治療後，嵇女的神志漸漸清晰，體溫恢復了正常，臉部的腫脹也逐漸消退。醫師提醒，「危險三角區」血液非常豐富，這個區域的痘痘不要隨便擠或是用粉刺針挑，特別是雙手沒有洗淨、指甲太長、消毒不確切時，細菌一旦進入血液，會引起臉部感染，產生嚴重的併發症。

▲▼醫師提醒，臉部「危險三角區」的痘痘不能亂擠。（圖／翻攝《江蘇公共新聞頻道》）

台灣過去也有一名女子擠了長在右鼻翼上的一顆青春痘，兩天後臉頰腫脹，眼睛也紅腫發炎，結果得了蜂窩性組識炎。接診的皮膚科醫師趙昭明指出，主要就是臉部的青春痘産生細菌感染，「尤其在我們臉部，危險三角區的位置。」如果細菌感染發炎，容易順著靜脈一路往上感染頭腔，不僅可能釀成蜂窩性組織炎，紅腫熱痛，還會影響視力，更嚴重的話恐怕致命。

另外，《康健》雜誌曾經引述台大醫院皮膚過敏及免疫科主治醫師蔡呈芳指出，就算不是手癢擠痘，只要「危險三角區」長痘痘，就有細菌侵腦的風險。不過，蔡呈芳強調，一般青春痘細菌的致病性不高，只要免疫功能正常，確實擦藥、吃藥一段時間就能控制，不需太緊張，而免疫力較差的人就要慎防感染。那麼痘痘到底能不能用手擠？蔡呈芳建議，對於膿頭呼之欲出的痘痘，可以將手洗乾淨稍微擠一下，再塗上抗生素藥膏或其他殺菌藥膏，避免傷口感染，也幫助癒合。