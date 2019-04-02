女人該學會讓自己舒服！　專家教妳DIY安全3招

文／吳孟瑤 圖／pixabay

曾有句電影台詞說到：「老公不在不能做愛，只好跟婆婆一起做蛋糕。」但，真的是這樣嗎？享受「性」福誰說一定要有另一伴，「自己來」一樣很OK！

根據日本成人用品品牌TENGA「2018全球自慰大調查」顯示，成人用品的使用與否，與提升性生活滿意度有直接的正向影響，以「本身性能力的表現」這項指標來說，曾經使用成人用品的人之性生活滿意度（78％），比未曾使用的人之滿意度（59％），高出19個百分比，其他像是「性愛品質」、「伴侶注意到我的性需求」等指標，曾經使用成人用品的人，其滿意度也都高出至少8～9個百分比，可見成人用品的確有助性生活的改善。

雖說如此，但在國人成人用品的使用調查中，卻發現曾經使用成人用品的僅不到2成（19％），輔大醫院泌尿科主治醫師張孟霖表示，這可能與國人對自慰的觀念較保守，或一些迷思有關，如自慰會導致性冷感、早洩、精神不濟、不舉等。 請繼續往下閱讀...

張孟霖說，正常健康的人都會有性欲，而自慰與性行為其實皆出於一樣的生理需求，因此自慰一點都不可恥。但要如何安全、健康地自慰，專家們則提出以下幾點建議：

1.慎選產品 成人用品其實比手還衛生

張孟霖表示，私密處的肌膚通常較薄、較脆弱，因此在選用成人用品時，應盡量選擇材質較軟（如矽膠、乳膠等）的產品，不要隨便使用如枕頭、棉被等物品自慰，以免有衛生、感染上的疑慮。

另外有些人習慣用手自慰，但張孟霖說，手除了粗糙、細菌多外，指甲也易有刮傷私密處肌膚的風險，故選用成人用品，其實反而比手還安全衛生得多。

2.每次用完確實清潔 有破損、積垢就要更換

由於體液分泌物非常容易滋生細菌，因此每次自慰完，不論是自慰用品還是生殖器都應確實清潔乾淨，TENGA台灣分公司品牌事業部經理Diang表示，一般成人用品以清水清洗即可，建議洗完後先擦乾，再放置乾燥、陰涼處晾乾即可，如果怕有潮濕生菌、龜裂等問題，可在清潔完後，灑上一點成人用品專用的矽膠保養粉，維持其乾燥。

至於何時該更換？張孟霖表示，當用品有破損、磨損痕跡，或是長時間積垢無法清潔乾淨時，便可以考慮更換；而Diang說，現在有不少自慰用品設計成一次性的（如男性使用的飛機杯），用完即丟，也是衛生考量上的不錯選擇。

3.善用潤滑液 水性、矽性、油性各有特色

張孟霖說，有些人排斥使用自慰用品，是因曾有使用不當而受傷、破皮的經驗，建議自慰時可善用潤滑液，尤其像是年長者或是更年期後婦女等，容易有分泌物變少、私密處較乾的狀況，建議更要善用潤滑液，才能安全自慰不受傷。

至於潤滑液的挑選也有撇步，Diang表示，一般常見的潤滑液可分為水性、矽性、油性3種類型。水性潤滑液，顧名思義質地較像水，優點是好清潔，一般清水即能清洗乾淨，但缺點是潤滑度較不持久，可能會需要一直補用。

矽性潤滑液則是較黏稠，潤滑度也較持久，但缺點是清水較難清潔，且不能與矽膠材質的物品一起使用，易產生侵蝕問題；油性潤滑液，質地似沙拉油，潤滑效果最好、持久，但也最難清潔，且易使乳膠材質的物品（如保險套）破裂，因此不能一起使用。

Diang提醒，如果碰到清水無法清潔乾淨的情況時，可先詢問購買商家或廠商清潔方式，千萬不要自己隨便拿日用沐浴乳、肥皂等物品清洗用具，以免有矽膠被侵蝕、破壞的風險。

自慰，是非常正常的行為，張孟霖分享，過去曾遇過患者因生殖器破皮發炎、有膿來求診，但因不敢承認自己自慰不當，而讓醫師誤診成是危險性行為所導致，張孟霖說，由於自慰受傷與性病所使用的藥物並不相同，故提醒大眾真的不要覺得自慰、使用成人用品是很難以啟齒的事情。

事實上，成人用品現今還會應用於醫療上，如復健、治療早洩等，因此呼籲大家，學會如何安全、健康地自慰，才是更重要的課題！

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