ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

沒性經驗也可以用衛生棉條嗎？婦科醫解答...有2症狀快取出

ETtoday健康雲

下體,腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲私密處示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）


文／婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站

姊妹talk
Q： 沒有性經驗也可以使用衛生棉條嗎？
A： 小心、正確放置，沒有性經驗也能使用棉條喔！

「一樣是小紅來報到，姐妹們棉條塞著，行動看起來超自如，不要說在草坪奔跑、騎腳踏車兜風，就連穿著美美的比基尼下水都沒問題，而我確只能岸邊顧包包……這是什麼人生吶！！！人家也好想一起玩喔～可是沒有性經驗可以使用棉條嗎？是不是會造成處女膜破裂阿？！」

相信這是許多女生心中都曾出現的小劇場。「還沒有過性行為前就使用衛生棉條」一般在西方國家是很普遍常見的事，只是我們東方人可能會比較擔心處女膜受傷的問題，所以沒有過性經驗通常比較不會使用衛生棉條。

其實只要小心、正確地將衛生棉條放置於陰道內，就不用擔心會破壞處女膜的完整性，因此沒有性行為的女性基本上還是可以使用棉條的。

只是，沒有過性經驗的女性第一次使用衛生棉條時，陰道內壁的異物感可能會比較明顯，若是感到不太舒服，甚至有點疼痛、出現頭暈等現象，建議還是不要硬撐，取出會比較好。

※本文經「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」同意轉載（原文如下）

請繼續往下閱讀...

關鍵字： 衛生棉條 婦產科 仇思源 處女膜 陰道 女性 健康百科
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

蚊子咬一口「慘變壞死筋膜炎」！她腳爛成墨綠色恐截肢

獨／健保壯大地區醫院出新招！4月起開放「診所醫師」假日駐診

國內首本「兒童醫療與健康政策建言書」出爐！4大兒童議題待解

沒性經驗也可以用衛生棉條嗎？婦科醫解答...有2症狀快取出

腸病毒拉警報！單週就診達4655人創三年新高...月底恐進入流行

綠島醫師遭公審！網批「沒醫德」　醫師公會：請尊重專業

5寶爸「三度罹癌」氣切...用盡全力吐「最大心願」：想帶兒去遊樂園

高血壓患者不吃鹽　昏倒馬路邊送醫急救　

忽視「子宮內膜異位症」慘變卵巢癌　醫曝3案例：有人生完就化療

卵巢滿腫瘤！她開刀才知「四期胃癌轉移」　免疫療法打4次續命

讀者迴響

回到最上面