沒性經驗也可以用衛生棉條嗎？婦科醫解答...有2症狀快取出

▲私密處示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）



文／婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站

姊妹talk

Q： 沒有性經驗也可以使用衛生棉條嗎？

A： 小心、正確放置，沒有性經驗也能使用棉條喔！



「一樣是小紅來報到，姐妹們棉條塞著，行動看起來超自如，不要說在草坪奔跑、騎腳踏車兜風，就連穿著美美的比基尼下水都沒問題，而我確只能岸邊顧包包……這是什麼人生吶！！！人家也好想一起玩喔～可是沒有性經驗可以使用棉條嗎？是不是會造成處女膜破裂阿？！」



相信這是許多女生心中都曾出現的小劇場。「還沒有過性行為前就使用衛生棉條」一般在西方國家是很普遍常見的事，只是我們東方人可能會比較擔心處女膜受傷的問題，所以沒有過性經驗通常比較不會使用衛生棉條。



其實只要小心、正確地將衛生棉條放置於陰道內，就不用擔心會破壞處女膜的完整性，因此沒有性行為的女性基本上還是可以使用棉條的。



只是，沒有過性經驗的女性第一次使用衛生棉條時，陰道內壁的異物感可能會比較明顯，若是感到不太舒服，甚至有點疼痛、出現頭暈等現象，建議還是不要硬撐，取出會比較好。

※本文經「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」同意轉載（原文如下）