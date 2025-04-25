「三協成」兩度遭檢舉　衛生局4聲明釐清：罰6萬是因賣過期食品

▲三協成餅舖店貼出公告，因業務需求，暫時停止收件。（圖／取自「罷洪！！刻不容楷」臉書）

記者洪巧藍／台北報導

淡水三協成餅舖傳出因涉入罷免活動查水表挨罰20萬，新北衛生局今（25）日再次提出四點聲明，重申「沒有開罰20萬」並還原該餅舖兩度遭檢舉、開罰情況。其中標示不實並非外傳蛋種問題，業者也坦承疏失，還在查處中，另一樁則是陳列販售過期食品遭稽查屬實，裁處6萬元。衛生局疾呼，有心人士不要惡意造謠攻擊，抹滅所有基層公衛人員的努力。

全台「大罷免」如火如荼進行中，罷免立委洪孟楷民團「罷洪！！刻不容楷」指出，之前三協成餅舖宣布停收連署書，原因是因為被查水表罰20萬，理由是食品標示不清、沒寫是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋。

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新北市衛生局昨（24）日已發布聲明指出，「從未有開罰淡水三協成20萬元紀錄」，但仍然引發部分網友質疑，包含蛋種是否列入標示規範，甚至喊出應該用同樣標準查鮮奶、砂糖等。

新北市衛生局今（25）日再發出4點聲明嚴正駁斥。其中爭議的標示不實、蛋種問題，食藥科科長楊舒秦受訪表示，標示不實案件發生於去年9月，是因為標示上的「鹹蛋黃」被標為「鹹蛋」，業者也坦承員工疏失打錯，根本無關蛋種，目前全案仍在查處中，該違規依照《食安法》可處分3萬到300萬元。

該業者另一案檢舉是今年3月，內容為販售過期食品，楊舒秦指出，衛生局人員前往稽查當下確實發現過期產品陳列販售，為有鳳梨內餡的餅，效期已經超過5天，案情相當明確，因此依法處分6萬元。

新北衛生局聲明如下：

一、針對三協成餅舖，衛生局重申「沒有開罰20萬」！

1.去年9月案件：該店遭檢舉標示不清，目前僅至「業者回覆陳述書」階段，業者亦坦承標示疏失。

2.今年3月案件：該店再次遭檢舉販售過期食品，衛生局即刻稽查，確認屬實，依食安法裁罰新台幣6萬元。

二、公文內容源自民眾陳情，絕非衛生局自行揣測

衛生局發函給食藥署的內容，是「針對陳情人的提問」所進行的函詢程序，衛生局完全依法行政，絕無自行揣測。

三、請業者說明標示問題依據食藥署意見，內容無關蛋種，且業者坦承疏失

業者針對食藥署函覆標示部分進行陳述說明，業者回覆坦承「員工疏失將鹹蛋黃打成鹹蛋」，目前全案仍在查處中，且內容與蛋種無關。

四、衛生局強調，維護民眾的健康就是第一，沒有所謂的「敏感時機」！

公務員絕對嚴守行政中立，依法公正執行職務，無論對象與時間「任何陳情案件」皆依公平、公正、客觀立場處理。請有心人士不要惡意造謠攻擊，不要「竹篙湊菜刀」胡亂編造，更不要以訛傳訛、抹滅所有基層公衛人員的努力。