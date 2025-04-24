口臭出現「3大惡味」要注意！醫師示警：恐是癌症

▲口臭若醜三種味道要注意。（圖／取自pexels）



記者楊庭蒝／綜合報導

口臭可能不只是口腔清潔問題，還可能暗示健康出了狀況。家醫科醫師洪暐傑日前在健康節目《醫點不誇張》中提醒，若口腔出現異常味道，可能與身體某些疾病有關，其中最令人擔心的是癌症。

洪暐傑指出，若經常有胃酸倒流的現象，就可能會出現酸臭的口氣，類似吃飽後打嗝的氣味。如果消化不良或食物在胃裡停留太久，氣味會更加明顯且難聞。此外，癌細胞的大量增生與壞死也可能造成明顯的口臭，尤其呼吸道相關的癌症，例如肺癌、口腔癌、食道癌、鼻咽癌及胃癌，當癌細胞壞死到一定程度，便會釋放腐敗的氣味，隨著呼吸散發出來。不過，通常需癌細胞達一定大小後才會明顯，若腫瘤位於肺部周邊且未與支氣管相連通，氣味就較難散發出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了癌症外，洪醫師也特別指出幾種特殊的口臭現象。例如，口中有「水果腐爛味」可能代表糖尿病患者已出現酸中毒現象；而有些人口腔出現類似尿騷味，則可能是腎臟疾病所致，因為腎臟代謝毒素功能下降，毒素累積過多所引起。

要檢測自己是否有口臭問題，洪醫師建議幾種簡單方法：首先可用雙手摀住嘴巴，吐氣並持續三秒後再聞氣味，若連自己都覺得不舒服，就表示口臭問題較嚴重。其次可使用湯匙輕輕刮拭舌苔或舌頭舔湯匙，等口水乾燥後再嗅聞湯匙上的味道，這也是相對客觀的方法。

若想要更為確切，可考驗與朋友的友情，請一位關係良好且敢於直言的朋友協助聞氣味，但洪醫師笑言此舉可能會「友情大考驗」，提醒務必慎選人選，以免尷尬。

洪暐傑提醒，口臭不僅影響人際關係，更可能暗藏健康警訊，建議民眾平時應養成定期自我檢測習慣，並隨時注意身體異常狀況，及早就醫檢查，才能降低潛在風險。