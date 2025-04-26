新北再爆麻疹本土病例「曾到台北吃西堤」　3天足跡曝光

▲新北衛生局公布麻疹病例足跡。（圖／衛生局提供）



記者洪巧藍／台北報導

雙北麻疹群聚個案再增！新北市衛生局今（26）日公布新增一起本土麻疹個案，為三重區27歲男性，是先前新北確診個案去中部縣市活動的接觸者。衛生局也公布個案可傳染期間的3天活動足跡，包含北市西堤牛排台北羅斯福店、中山站R9 cafe 百花台、三重國民運動中心等，提醒同時段同地點活動民眾自主健康監測18天。

新北市衛生局今日公布，該名三重區27歲男性4月22日開始出現喉嚨痛、紅疹，23日就醫通報後確診，目前症狀緩解。已掌握家戶接觸者4人，均無疑似症狀，職場接觸者持續匡列中，將監測至5月14日。疾管署表示，今年第四起群聚為越南境外移入引起，包含這起個案在內已經累積3例，包含1例境外（北市）、2例本土（新北）。

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新北衛生局說明，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，籲請民眾留意，曾於4月18日至三重國民運動中心、TASTy西堤牛排台北羅斯福店，4月19日至R9 cafe 百花台(台北捷運中山站)，4月21日至五股區公民會館活動之民眾，請自主健康管理18天。

北市衛生局也發布提醒，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力。接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所。如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等疑似症狀，請儘速與居住地健康服務中心（或衛生所）聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。