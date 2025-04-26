30多歲OL下背痛只能站著上班！重訓增肌力仍無效　中醫3招改善

▲員榮醫療體系員榮醫院中醫部呂彥璋醫師為患者針灸。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名30多歲女性上班族，下背痛嚴重只能站著上班，每天都要吃止痛藥，雖嘗試復健等多種治療效果有限，甚至想藉由重訓鍛鍊肌力，練到硬舉可達1百公斤仍無法改善，輾轉尋求到中醫協助。中醫師分析，患者下背痛並非單純因重訓或椎間盤問題引起，而是多重因素交互作用的結果，經過一個月用藥、針灸並教導患者練習用腹部呼吸，患者終於能一睡到天亮，也能坐著上班。

收治個案的員榮醫院中醫部醫師呂彥璋分析，患者身兼行政主管，工作壓力不小，下班後先去健身，回家後再加班至深夜1、2點，每天睡眠時間僅4、5個小時，睡眠不足導致肝經與心經經絡過度緊繃，中醫觀念認為，肝經循行於骨盆、下背至肩胛區域，若氣血不暢、經絡僵硬，便難以放鬆下背肌肉，加劇疼痛。

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呂彥璋觀察也發現，患者呼吸時習慣於胸式淺呼吸，氣息無法下沉至丹田（腹部）。在重訓硬舉時，理想呼吸方式應是吸氣使腹腔充滿，形成內在壓力支撐軀幹，再穩定出力。但患者淺呼吸導致腹腔壓力不足，僅靠背部豎脊肌硬撐，長期下來對腰椎造成過大負擔，誘發疼痛。

進一步檢查發現患者胸椎、肋骨與骨盆存在相對反向旋轉情況，這種結構失衡加劇下背部不適。呂彥璋解釋，這種旋轉問題常見於久坐或姿勢不良者，若未矯正，即使重訓增強肌力，也難以根治疼痛。

▲員榮醫療體系員榮醫院中醫部呂彥璋醫師解說如何練習腹部呼吸。（圖／員榮醫院提供）

呂彥璋後續制定綜合治療計畫，首先以針灸及徒手調整手法放鬆患者肝經、心脾經絡，緩解經絡緊繃，並叮囑患者調整睡眠時間，呂彥璋指出，從中醫的角度，最好能在晚上10點到11點間入睡，如果因工作需晚睡，至少要睡滿7小時以上，身體才能得到充分修復。

後續也指導患者練習腹式呼吸，呂彥璋說明，將氣息沉至丹田，形成穩定腹內壓，這種呼吸技巧能減輕下背負擔，提升重訓安全性與效果。之後利用針灸及徒手手法調整患者身體，矯正胸椎與骨盆旋轉問題，恢復身體結構平衡。經過約1個月持續治療，患者右臀與下背疼痛顯著改善，不僅恢復重訓，還逐漸提升負重成績到120公斤，生活品質也大幅提高。

呂彥璋提醒，重訓確實能增強腰背肌力，對改善下背痛有益，但前提是技術與身體狀態需匹配。許多人誤以為只要腰背肌力夠強就能避免疼痛，卻忽略呼吸、睡眠與結構平衡的重要性。他特別提到，現代人因壓力與不良習慣，呼吸常變得淺表，失去嬰兒時期自然的腹式呼吸，這對核心穩定與脊椎健康影響深遠。