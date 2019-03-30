感冒糖漿「像中毒一樣上癮」！漏看3大要點＝喝了比沒喝更慘



▲感冒糖漿喝了會上癮！許多網友心有戚戚焉。（示意圖／記者李依琳攝）

圖、文／健談

近日氣溫反覆，忽冷忽熱，容易讓人著涼感冒。而有些民眾習慣自行到藥局購買感冒糖漿服用，但食藥署提醒，感冒糖漿雖喝起來甜甜的，但仍是藥品而非飲品！提醒民眾應留心正確用藥，以確保用藥安全。



▲服用感冒糖漿務必遵循以上3要點，否則喝了更傷身。（圖／健談授權提供）

小感冒時買感冒糖漿來喝，有哪些須特別留意的事項呢？根據食品藥物管理署提醒，感冒糖漿是要而不是飲品，因此，在飲用感冒糖漿時應注意以下3個要點：

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1.遵循仿單適量使用：

感冒糖漿口感甜甜，大人、小孩的接受度都高，但食藥署提醒，感冒糖漿仍是藥品而非飲品，切莫隨意飲用，以免超過安全劑量而增加身體負擔。到藥局購買感冒糖漿時，因依照患者的年齡與體況詢問藥師的用藥建議，若詳閱藥品說明書並遵循其用法用量，方能確保用藥安全。

2.小心藥品交互作用：

感冒糖漿大多含有止痛退燒成分（如乙醯胺酚 acetaminophen）、緩解鼻塞流鼻水症狀成分（如 chlorpheniramine maleate）、幫助提神及緩解頭痛成分（如咖啡因）、止咳的支氣管擴張劑（如 dl-methylephedrine HCl）等，而其他綜合感冒藥、咳嗽藥水、解熱鎮痛藥品可能也存在類似的成分，若合併使用恐吃進過多劑量而增加不良反應的風險。因此，食藥署建議不要自行併用多種感冒藥、鎮咳祛痰藥或解熱鎮痛藥等，以免過量使用。

3.若未見改善應就醫：

感冒糖漿僅能緩解感冒症狀，但若服用感冒糖漿後症狀仍未緩解，甚至伴隨有發燒症狀時，建議儘速就醫，以免免產生嚴重的併發症。

用藥相關問題，建議諮詢「藥師」

資料來源：食藥署電子報

本文經授權轉自：健談