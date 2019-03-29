心情夭壽差！5大星座＝最好笑朋友　你有屁話超多OO好友嗎？



▲在你的生命中，也有懂得逗你開心的好友嗎？（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

在你心情低落時，第一個想找誰訴苦？生活中遇到挑戰、情緒不穩時，又是誰能陪伴在你身邊逗你開心呢？身邊有幽默感的朋友的感覺真的很好，讓你一掃烏煙瘴氣，快樂的再面對人生，有他在的日子只有歡笑。國外網站《Yourtango》統整出號稱「最搞笑朋友」5大星座，在你身邊正巧也有一個嗎？

1.天秤座

天秤座是會瘋狂收集娃娃或是超級英雄系列的模型的人，如果你有機會造訪天秤座朋友的房間，一定會被震懾住！另外，平時的他們就是個冷面笑匠，偶爾會爆出一句讓人笑噴的話。

2.天蠍座

一提到幽默又滑稽，大多數人第一時間不會想到天蠍座，但和他們混熟的人都知道，苛刻的天蠍總是非常嚴格，讓人心生畏懼；但只要一搞笑就能立馬戳中你的笑穴，讓人欲罷不能。

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▲牡羊座會以幽默的諷刺方式笑看生活中的苦。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.牡羊座

說到講屁話，沒人說得贏牡羊座！他們靠著搞笑紓解生活中的緊張情緒，以幽默的諷刺方式笑看生活中的苦，在人群中牡羊樂當大家的小丑，看著大家開心，他們心裡也好過得多。

4.獅子座

獅子們非常擅長搞笑，尤其能靠著戲劇性的誇張演出博得滿堂彩，當個全場「最好笑」讓他們引以為傲，覺得非常有成就感呢。

5.射手座

射手座的有趣之處在於他們的「古怪」，通常展現在他們的肢體動作上，一個滑稽的扭動，或是讓人發笑的表情，都能逗得大家哈哈大笑。但其實他們並非刻意如此，天生骨子裡就流著充滿喜感的血液的射手，能成為最稱職的開心果。