車禍後「周邊神經病變」莫名手麻　超音波抓痛點針灸緩解

▲手麻、肌肉無力可能是周邊神經病變，現今可透過中西醫合併治療緩解。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名41歲邱小姐車禍後出現肩頸部疼痛、肌肉無力和手指尖麻木等症狀，有時還會出現不明原因的「歪頭」，不斷就醫仍無法明顯舒緩不適，最後透過西醫超音波定位系統，找出受損神經後，進一步使用中醫針灸電療，才逐漸緩解肩頸部疼痛和手指尖麻感。

台北醫學大學附設醫院骨科部脊椎骨科主治醫師吳孟晃指出，外傷、退化性疾病、反覆性使用、先天體質、慢性疾病如洗腎或是長期血糖控制不佳，都可能導致周邊神經病變，出現肌肉無力、麻痺、感覺能力下降或自律神經失調等症狀。

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一般來說，周邊神經病變常出現在肩膀、上肢、手腕或是下背部等部位，除了疼痛之外，最常見的外在表徵就是感覺和運動功能下降，肩頸、四肢關節與軀幹出現僵直感等，病人常會感覺到痛或麻木，但卻找不出病因，造成生活品質下降。

吳孟晃補充，一般周邊神經病變治療方式包括生活調節、物理復健和神經營養補充劑與神經調節藥物的應用，例如服用維生素B群、神經注射如局部施打類固醇、服用改善神經訊號和局部血液循環的藥物；而手術是在上述方式都無法改善或造成生活障礙時，需要針對真正的病灶做適當的治療，如神經減壓、再生、移植手術等方式來改善。

▲醫師指出，透過儀器確認疼痛點後，就可透針灸電療治療。（圖／記者趙于婷攝）

傳統醫學科主治醫師唐佑任指出，針灸不只要在穴位下針，還可以有更多運用，首先確定病人疼痛點後，骨科醫師先以超音波儀器精準定位受損的神經通行路徑，再由傳統醫學科醫師施針，加上直流電電療，可以集中刺激受損神經，減少受損組織沾黏，增進病人肌力並恢復痛溫觸覺，提升神經滋養因子恢復，加速周邊神經修復。

唐佑任說，邱小姐是罹患周邊神經病變，使用雙側頸部神經根電刺激治療，並搭配超音波定位與針灸電療，緩解肩頸部疼痛和手指尖麻感，後續安排接受右側頸部神經根阻斷和手腕局部注射後，不再出現歪斜狀況，針灸電療後指尖麻木感也恢復正常。根據臨床統計，周邊神經病患例如腕隧道症候群，每周1次，約4-6次的療程後，麻痺疼痛感約可緩解8成。

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