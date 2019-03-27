你家孩子正常嗎？7歲↓「7次分級檢測」揪遲緩　O歲不會走慘了

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點評: 爹地媽咪有帶小孩做這些檢測嗎？



▲家中寶寶發展正常嗎？是許多新手爸媽擔心的事情。（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／健談

每個孩子都是爸媽的寶貝，為確保家中寶貝的健康，國民健康署提供7歲以下兒童7次預防保健服務，以期能瞭解孩子是否有生理或發展遲緩異常情形，若能早期發現，方能即時給予適當的診治。



▲7歲以下兒童可透過7階段分級檢測，了解孩子生理和認知發展進度。（圖／健談授權提供）

當孩子呱呱墜地，在出生6天內接生醫院會給予嬰兒進行基本身體診察，並進行先天性代謝異常疾病篩檢與聽力篩檢，以瞭解孩子的健康狀態。然而，在出生後到孩子7歲前，國民健康署也提供孩子7次預防保健服務，依照幼兒年齡不同，都有階段性應該達成的發展指標，藉由7階段的分級檢測，循序漸進瞭解孩子的生理與認知發展進度。

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嬰幼兒的診察項目包括：

1.身體診察：包含身高、體重、營養狀態，以及視力、聽力、口腔狀況等身體診察

2.發展診察：包含各階段的粗動作、細動作、語言及認知發展，身體處理及社會性等發展診察

3.衛教指導：包含認識嬰幼兒猝死症預防、事故傷害預防、哺餵及營養指導、副食品添加、視力及口腔保健、肥胖、居家安全等衛教指導。

以下為7次預防保健服務的時程與診察概要：

第1次檢查：出生2個月

醫師會瞭解平日餵食方式，並透過注視物體、驚嚇反應以瞭解幼兒發展狀況

第2次檢查：2至3個月

醫師會檢查寶寶是否開始會抬頭、張開手掌、對人微笑等，在身體檢查部分也會確認肝臟、脾臟的健康狀況

第3次檢查：4至9個月

這個時期的嬰幼兒開始斷奶、長牙，因此這階段會新增口腔檢查！醫師除了確認副食品的餵食進度外，也會檢視嬰幼兒是否會翻身、伸手，對聲音的反應作發展診察。若長出乳牙後就要開始每半年定期看牙醫，並幫乳牙塗氟，以維護口腔健康。

第4次檢查：10個月至1歲半

寶寶是不是開始吃固體食物了？這階段醫師會給予飲食衛教，讓家長能幫助孩子從副食品慢慢銜接成一般正常飲食。

第5次檢查：1歲半至2歲

這階段的寶寶已經開始會走、模仿動作及說單字，醫師也會進行視力檢查，並增加角膜、眼位、斜弱視之遮蓋測試檢查。

第6次檢查：2至3歲

檢測幼兒是否會跑、脫鞋、拿筆畫畫、辨認身體部位，此外，醫師也會檢查心臟是否有雜音。

第7次檢查：3歲以上、未滿7歲

醫師會檢查外生殖器、說話及肢體表達，也會跟家長確認幼兒預防接種狀況。若有心臟病、氣喘病之病童，建議限制日常活動以提供入學時參考。

提醒家長，透過定期的生理與認知發展診察，若能早期發現異常與遲緩狀況時，及早給予適當的診療與刺激，方能讓孩子健康茁壯。

兒童預防保健相關問題，建議諮詢「小兒科、家醫科」

資料來源：國民健康署

本文經授權轉自：健談