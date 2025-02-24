網傳「高雄病患北上找床位送命」　衛福部：從台南轉診僅花2小時

記者趙于婷／台北報導

近期台灣各大醫院急診室爆滿，床位也一位難求，一名署名麻醉專科護理師的網友林費茱透露，有一名患者從高雄往北找ICU床位，最後找到病床收治，但術後仍因敗血症離世。對此，衛福部今也說明患者的「就醫和轉院過程」，其實並沒有所謂的delay問題，醫院都有積極在處理該位病人。

▲網友爆料有重症患者北上找ICU病床，疑似延誤就醫喪命。（圖／達志／示意圖）

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該網友在Threads分享，一名患者從高雄一路北上找ICU床位，陸續聯繫高雄、台南、嘉義等十多家大型醫院，但各家院內加護病房滿床，最後在150公里外的成大附設醫院斗六分院才找到床可以開刀，結果手術發現「屎已經瀰漫腹腔」，使用升壓藥，但最後仍敗血症休克不治。

衛福部醫事司司長劉越萍指出，該病患不是高雄，是在台南，事件發生在2月中，當天患者是7點左右到醫院，10點外科照會評估需要開刀，但當時的醫院沒有ICU床，因為患者年紀大又有慢性病史，開刀風險高，所以建議要到有加護床位的醫院再開刀，當時12點就完成轉院。

劉越萍說，該患者在經過第一間醫院評估後，成大斗六分院12點就確認可以接收，病人家屬也同意，立即外轉，患者在隔天下午4點半進入開刀房，但隔天晚上11點多，因為病情如同預期風險很高，不幸往生，所以整起事件並沒有所謂Delay的問題，醫院都有積極在處理該位病人。