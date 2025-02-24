蘇一峰譙急診塞床是業力爆發　開轟林靜儀「次長當到跟側翼一樣」

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

全台各大醫院急診壅塞持續未解，日前有急診醫師發文關心並透露想離職，結果卻被衛福部次長林靜儀嗆「小腦袋」，引發醫界不滿。胸腔科醫師蘇一峰今氣譙急診塞床是衛福部業力爆發，並開轟林靜儀「次長當到跟酸民側翼一樣」。對此，林靜儀今回應：「這是片面資訊，如果我在用詞或溝通用語部分有需要檢討，我會虛心檢討。」

近期全台多家醫院的急診室陷入嚴重壅塞，病患滯留時間創新高，導致醫護人員身心俱疲，甚至出現離職潮。胸腔科醫師蘇一峰指出，現今醫院急診等待床位已達歷史新高，部分醫學中心等待病床數甚至超過200張，重症病房的候床人數也不斷攀升。

蘇一峰表示，急診大排長龍，病患無法獲得病床，出現只能躺在地上插管急救的驚人狀況，甚至有病患需坐在輪椅上拍攝X光。蘇醫師痛批，這樣的醫療環境猶如戰地醫院，令人不禁質疑：台灣的醫療體系為何會淪落至此？

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一名急診醫師在社群媒體向衛福部求助，結果竟遭到衛福部次長林靜儀反酸：「呵呵，你的小腦袋認為這麼容易解決嗎？」此番言論引發醫界不滿。蘇一峰強調，當醫護人員在第一線超負荷工作，卻得不到政府的支持，未來只會有更多醫護人員選擇離開，導致醫療體系更加惡化，開轟林靜儀「次長當到跟酸民側翼一樣」。