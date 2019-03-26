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喝醉亂講話？「酒品差到爆」星座Top3曝光　OO崩潰朋友嚇壞

Luna的星星魔法 藍小月Luna

藍小月Luna，現專注占星諮詢及催眠治療，熱愛西..

點評:快來把你的朋友帶走！！！
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▲喝醉,喝酒,爛醉（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）
▲你身邊也有喝醉容易亂講話、超失控的朋友嗎？（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

文／藍小月Luna

凡事也該適可而止，不應過量，喝酒亦如是，如果明知自己酒量差，那就節制一下，不然喝醉了在別人前大出洋相，怎麼辦？當然有些人喝醉後會立即抱頭大睡，不會吵鬧，但有些卻會做出讓身邊人意想不到的行為，把你內心的另一面顯露人前，以下3個星座就是最有機會會在醉後生事，大吵大鬧的朋友啦。

第3名：射手座
平時都是神經大條的人，喝醉後他們會更加奔放，嗓門大開，什麼話都說，連自己的秘密也會說出來，聲音又大聲，在場的所有人都會聽到他們說什麼，任旁人阻止也按不住，說個沒完沒了。

第2名：巨蟹座
喝醉後最容易情緒崩潰就是巨蟹，因為他們平時都很壓抑自己，什麼事都藏在心裡，有苦自己知的樣子，所以在酒精影響下才能讓自己盡情發洩。不過這個狀況就會嚇壞身邊的朋友，擔心他們有什麼心事。

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▲喝醉,正妹,喝酒,狂飲,OL。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）
▲牡羊座酒後愛亂說話，也因此容易得罪人。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

第1名：牡羊座
牡羊是熱情單純的，平時已很直率，喝醉後就更加一發不可收拾，情緒變得非常高漲，跟射手一樣說個不停，但比射手更不經大腦的亂說話，容易得罪人，如果想勸告他們，甚至會把你也破口大罵呢。

本文作者：藍小月Luna，現專注占星諮詢及催眠治療，熱愛西洋占星占卜，也愛研習身心靈療癒課題。透過星盤分折幫助客人了解自己，解開心結，療癒他人同時也是療癒自己。深信星星會為我們引路，活出真我。

本文經授權轉自：藍小月～LUNA占星

男帶超量香菇闖關金門被攔 情緒失控脫衣跳桌作勢要打人

關鍵字： 心靈 酒品 喝醉 星座 運勢 藍小月Luna
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