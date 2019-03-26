男友不愛說話別嫁！「挑老公」時女生要懂8件事　聽話未必好



▲想知道男友能不能進階成為老公，妳得先知道這8件事。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導



婚姻不是兒戲，是兩人膝手步上紅毯、邁向幸福未來的旅程，因此對於共度下半輩子的伴侶，肯定得精挑細選！在女生們的心中，挑選老公必備的標準，一定脫離不了脾氣好、顧家又溫柔體貼，但《Cosmopolitan》告訴女網友們，把自己交出去前請先認知到這8件事，過關了才能讓自己嫁過去，快看男友是否已具備升級變老公的條件。

1.長相不是最重要的

男人的個性好壞與長相無絕對關係，很多女生相信，男友長得越普通在感情世界裡越專一，但事實上花心並非帥哥的專利，很多長相平凡的男子可能因外貌缺乏自信，透過「多P」增加自信。

2.用言語多寡看清一個人

不愛說話不是因為他個性害羞內斂，而是他們很會隱藏秘密，讓妳很難知道他的行蹤，這種男人最危險，外遇機會飆漲！所以找個愛說話、個性單純又簡單的男人才可靠，他們和妳說話不用經過深思熟慮，根本毫無秘密的與妳分享，這種男人最安全。

3.聽話未必好

對妳聽話的男人，對其他女人一定也一樣！他們耳根子很軟，只要豬朋狗友在一旁慫恿，或是遇到主動送上門的女生，容易一時沖昏頭，因太過聽話而不小心做出出軌舉動。

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4.戀愛經驗少

過去交往經驗很少的男生不代表不花心！看過大風大浪、戀愛學分修到爆表的男人，知道什麼樣的女生適合自己、值得自己好好珍惜，因此遇到對的人就會定下來。相反的戀愛零經驗的男人，若有女生積極追求，就容易心花怒放，把責任通通忘光光。平時少和女生接觸的男生，對於女生需求與相處還無頭緒，一定會出現很多溝通問題。



▲錢多錢少不重要，因為無法用來衡量男人到底花不花心。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

5.有錢沒錢都花心

有錢男人並非個個出手闊綽，身邊女人未必多；相反沒錢的男人吸引力自然不是來自錢，有很多沒錢的男人桃花依舊朵朵開，所以別用金錢衡量男人花不花心，這是看不出來的。

6.怕麻煩的男人懶得亂搞

當妳發現這個男生什麼事情都怕麻煩，以省事為處事基本，那妳不用擔心他會劈腿，因為一旦搞上三角、四角戀，要說謊要欺瞞，他煩都煩死了。

7.能專注在良好興趣上

值得託付的男人一定要有穩定的經濟基礎！但平時除了忙工作外，也要有些良好的興趣，以消磨時間，如此一來才不會因為無聊而到處把妹、接觸異性。

8.懂得美食的男人容易收服

要收服男人的心，一定得先抓住他們的胃！喜歡美食的男人，容易被妳的好廚藝給吸引，和妳在一起讓他感到非常滿足，但前提是妳要喜歡下廚。