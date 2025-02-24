諷急診醫師「小腦袋」　林靜儀駁「片面資訊」：用詞我虛心檢討

記者趙于婷／台北報導

全台各醫院急診壅塞持續未解，衛福部醫事司今三度找各醫學中心、急診醫學會開會，討論急診住院配床比例。而日前有急診醫師關心急診壅塞問題，結果卻被衛福部次長林靜儀嗆「小腦袋」，引發醫界不滿。對此，林靜儀今回應：「這是片面資訊，如果我在用詞或溝通用語部分有需要檢討，我會虛心檢討。」

▲急診醫師關心急診壅塞問題，衛福部次長林靜儀卻嘲諷對方「小腦袋」。（圖／翻攝自Facebook／陳昭姿）

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有一位急診醫師在社群平台Threads上，請林靜儀多關心急診科面臨的崩潰與壅塞問題，結果林靜儀竟以非常嘲諷的語氣回應「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」而該位急診醫師無奈之下，決定準備離職，感到無比心痛。

林靜儀今受訪時也針對該爭議做出回應，她表示，這是片面資訊，農曆年前就在關注急診會有壅塞的問題，年後急診量能比較有限，出現比較緊繃的狀況，有關當時對話，「我再次強調跟呼籲是希望民眾能配合分級醫療，也感謝非常多的醫師和醫學會提供有建設性的討論，也明白大家都需要有宣洩情緒的出口。」

至於是否認為有用詞不當？林靜儀表示，還是強調希望醫院兼顧人力之下做調度，「如果我在用詞跟溝通用語部分有需要檢討，我會虛心檢討，但還是強調長期問題要有做建設性的溝通，至於網路上爭吵的問題，我會自己檢討。」

針對此一事件，衛福部部長邱泰源也回應，林靜儀在這次急診雍塞處理非常用心，她的專業能力和效率都相當好，這部分要給予最大肯定，而在用詞這部分，她也已經表達態度，應該往正面來看。