別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝　藥師：副作用增加

▲特定的保健食品與藥物不能一起吃，恐產生交互作用。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不少民眾為求方便，會把保健食品與藥物一起吞下肚，但也有人好奇兩者是否需要有所間隔？對此，藥師蘇柏名指出，這取決於保健食品與藥品間是否存在交互作用，並整理出4款「不能一起吃」的禁忌組合，其中魚油和抗凝血劑若一起服用，除了增強抗凝血的效果外，同時恐導致出血、瘀青等副作用跟著增加，千萬要小心。

蘇柏名藥師在《icare 愛健康》頻道中衛教分享「保健品和藥品可以一起吃嗎？」並表示若兩者間存在交互作用就要隔開，像是「維生素C＋胃藥」，酸性的維生素C如果搭配鹼性的胃藥，一起吃會降低藥品的效果。

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此外，「鈣片＋抗生素」也不能一起吃！蘇柏名說明，因為抗生素非常喜歡去「擁抱」鈣片，使其忘了它要殺菌的功能，同時服用會造成抗生素失效。事實上，食藥署的《藥博士 正藥說》粉專曾提到，牛奶因富含鈣離子，而有些藥物會與牛奶中的鈣鹽形成不溶解的鹽類，進而影響藥品吸收，其中常見的抗生素有2大類：喹諾酮類（quinolone）和四環黴素類。若有飲用牛奶，建議與藥物間隔拉長至2小時以上。

蘇柏名接著說，「維生素B6＋帕金森氏症藥品（左旋多巴Levodopa）」若一起吃，也會使帕金森氏症藥品的藥效降低。

最後，蘇柏名示警，「魚油＋抗凝血藥物」如果一起服用，恐產生交互作用、增強抗凝血藥物的效果，同時也會使出血、瘀青等副作用機率增加。