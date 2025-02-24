衛福部提急診壅塞「解套規畫」　醫師工會：調床機制名存實亡

▲衛福部今下午召開記者會回應急診壅塞問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

針對近期各醫院急診壅塞情況，衛福部今提出「三大因應策略」及「兩大改革方向」。台北市職業醫師工會也對此提出4大呼籲，希望衛福部在「在名存實亡的跨院協調機制之外另謀出路」，且健保給付調整急重症給付的呼聲早已許久，急重症醫療人員需要看到的是時間表，而不是似曾相識卻又無比遙遠的「研議」說詞。

衛福部目前訂出三大短期因應策略和兩大改革方向。短期包括「醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊」。兩大改革方向為「強化護理人力整備及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付」。

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對此，醫師職業工會指出，第一點「院內調床機制」，現況許多醫院仍將一定比例的病床保留給「可等候」的門診患者，例如住院做心導管檢查、常規手術或癌症化療，主因無他，這些病人病況相對穩定、可預期出院時日、產值較高，若要讓醫院像是COVID疫情期間無限期將這類病人延後，除了醫院總額新制的限制門診佔比以外，還得提供醫院替代選項的財務誘因，才有可能改變院方的收治策略。

而第二點是「各醫院間床位協調機制」目前仍仰賴醫院之間的電話聯繫，且無法得知他院真實床位狀況，各區EMOC（緊急醫療應變中心）在病人無床可轉時，會傳真各急救責任醫院要求回覆不能接受轉院的原因，而各醫院便會回覆以無空床傳真回覆，然後可能就沒有下一步了。工會直言「若衛福部要想介入此點，必須在名存實亡的跨院協調機制之外另謀出路。」

第三點是有關「護理人力荒」，工會也直批「衛福部的反應始終慢一拍」，去年提出的獎勵金措施就因特殊單位（急診、ICU）及白班遭受不合理差別待遇而飽受批評，加以現行護理人力數據及護病比計算基準多有所失真，對於急診所提出的「醫護病比」限制更是毫無反應，在醫療需求持續高漲之下，進一步加劇醫院內急診與各病房間資源調動的矛盾。

至於第四點「健保給付調整急重症給付」，是政府提到改革方案時萬用的口號，但實際上的進程卻僅牛步。工會表示，近期急診壅塞加劇，許多病人原因在病房接受的治療都轉移到急診端進行，但急診的留觀、治療費用皆無調整，可理解改變需要時間，但此刻急重症醫療人員需要看到的應是時間表。