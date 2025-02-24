ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

熬夜害禿頭！醫警告「4習慣」加速頭髮掉落

頭髮,掉髮。（圖／達志／示意圖）

▲落髮問題困擾著不少人，事實上很多生活習慣會加速頭髮掉落。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

每次洗完頭看著排水孔堆滿髮絲總是心驚驚，深怕自己的髮際線「不斷往後退」就要禿頭了嗎？皮膚科專科醫師柯博桓指出，落髮除了與生長週期、遺傳或免疫系統等因素有關外，不良的生活方式，如飲食不均衡、沒控制好的脂漏性皮膚炎，以及愛抽菸喝酒、熬夜，都會加速頭髮掉落、引發禿頭危機，堪稱是髮量減少的元凶。

▲▼在床上滑手機。（圖／CFP）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熬夜會干擾內分泌，進而影響毛囊修復與頭髮生長。（示意圖／視覺中國）

柯博桓醫師在粉專髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦發文指出，許多落髮問題與日常習慣息息相關。並點名「4大忌」加速頭髮掉落害禿頭：

1.飲食不均衡：特別是缺乏蛋白質、鐵質、鋅和維生素等，會直接影響毛囊的健康，導致頭髮脆弱易斷。此外，常吃高油、高鹽、高糖食物，也會刺激皮脂分泌過多，阻塞毛囊、影響髮量。建議保持均衡飲食，多吃蔬果、全穀類和優質蛋白質，有助於頭髮健康生長。

2.未控制好的脂漏性皮膚炎：脂漏性皮膚炎使頭皮暴露在發炎狀態中，損傷毛囊結構，導致髮質脆弱甚至放大雄性禿的掉髮。建議控制脂漏性皮膚炎，並使用適合的洗髮精與藥品，給予頭皮和頭髮適當的修復和保養。

3.經常抽菸喝酒：菸草中的尼古丁會影響頭皮的血液循環，減少毛囊所需的氧氣和養分；而酒精則可能造成體內營養代謝失衡，加重毛囊損傷，進一步引發掉髮。

4.熬夜沒睡好：睡眠不足或長期熬夜，會干擾體內荷爾蒙分泌，降低生長激素的分泌量，進而影響毛囊的修復與新髮生長。建議每天要保持7～8小時的高品質睡眠，幫助頭皮和毛囊進行夜間修復。

24歲男劫走 #西門町 銀樓金項鍊！大叔一路追趕助警抓匪

關鍵字： 健康百科 禿頭 落髮 掉髮 荷爾蒙 熬夜 抽菸 喝酒 脂漏性皮膚炎 毛囊 柯博桓醫師

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

熬夜害禿頭！醫警告「4習慣」加速頭髮掉落

都有吃菜！便秘「1元凶」易被忽略　營養師：還會失眠

蘇一峰譙急診塞床是業力爆發　開轟林靜儀「次長當到跟側翼一樣」

衛福部提急診壅塞「解套規畫」　醫師工會：調床機制名存實亡

水喝多、蔬菜吃夠還是便秘　營養師指「一類」攝取不足害排便更不順

急診全往大醫院擠　林靜儀曝：7成以上非緊急個案

鋼鐵急診醫崩潰：塞到像菜市場還受氣　「想離開人間煉獄」

越南女性肥胖率「僅3%」　專業醫分析「4原因」幫助大

網傳「高雄病患北上找床位送命」　衛福部：從台南轉診僅花2小時

諷急診醫師「小腦袋」　林靜儀駁「片面資訊」：用詞我虛心檢討

讀者迴響

回到最上面