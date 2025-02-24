熬夜害禿頭！醫警告「4習慣」加速頭髮掉落





▲落髮問題困擾著不少人，事實上很多生活習慣會加速頭髮掉落。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

每次洗完頭看著排水孔堆滿髮絲總是心驚驚，深怕自己的髮際線「不斷往後退」就要禿頭了嗎？皮膚科專科醫師柯博桓指出，落髮除了與生長週期、遺傳或免疫系統等因素有關外，不良的生活方式，如飲食不均衡、沒控制好的脂漏性皮膚炎，以及愛抽菸喝酒、熬夜，都會加速頭髮掉落、引發禿頭危機，堪稱是髮量減少的元凶。

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▲熬夜會干擾內分泌，進而影響毛囊修復與頭髮生長。（示意圖／視覺中國）

柯博桓醫師在粉專《髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦》發文指出，許多落髮問題與日常習慣息息相關。並點名「4大忌」加速頭髮掉落害禿頭：

1.飲食不均衡：特別是缺乏蛋白質、鐵質、鋅和維生素等，會直接影響毛囊的健康，導致頭髮脆弱易斷。此外，常吃高油、高鹽、高糖食物，也會刺激皮脂分泌過多，阻塞毛囊、影響髮量。建議保持均衡飲食，多吃蔬果、全穀類和優質蛋白質，有助於頭髮健康生長。

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2.未控制好的脂漏性皮膚炎：脂漏性皮膚炎使頭皮暴露在發炎狀態中，損傷毛囊結構，導致髮質脆弱甚至放大雄性禿的掉髮。建議控制脂漏性皮膚炎，並使用適合的洗髮精與藥品，給予頭皮和頭髮適當的修復和保養。

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3.經常抽菸喝酒：菸草中的尼古丁會影響頭皮的血液循環，減少毛囊所需的氧氣和養分；而酒精則可能造成體內營養代謝失衡，加重毛囊損傷，進一步引發掉髮。

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4.熬夜沒睡好：睡眠不足或長期熬夜，會干擾體內荷爾蒙分泌，降低生長激素的分泌量，進而影響毛囊的修復與新髮生長。建議每天要保持7～8小時的高品質睡眠，幫助頭皮和毛囊進行夜間修復。