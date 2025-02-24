越南女性肥胖率「僅3%」　專業醫分析「4原因」幫助大

▲越南成年女性體型多屬纖瘦。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

根據《全球營養報告》，越南成年女性的肥胖率（BMI≥30）僅約 3.3%，男性的肥胖率僅2.2%，而反觀印象中的「纖瘦大國」日本，民眾肥胖率還有5%，而台灣的肥胖率有18%，歐美更是隨便都超過30%。為何越南的肥胖率可以這麼低，減重醫師蕭捷健認為，主要有4個因素影響。

蕭捷健醫師在FB發文表示，越南人日常飲食中大量攝取湯品，這點與常見觀念「喝湯容易變胖」相反。研究顯示，以湯為主的餐食與較低的肥胖風險存在相關性。

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美國一項調查指出，不喝湯的人群罹患過重或肥胖的風險比常喝湯者高出近38%。越南傳統飲食如河粉、米線等，往往都是搭配大量清湯，這樣的習慣有助於降低熱量攝取並增強飽足感。

其次，越南料理中的生菜並不僅僅作為配角，而是主餐的一部分。吃越南餐時，桌上常可見一大盤生菜，這些並不是裝飾，而是要與主食一同食用。

研究指出，每日攝取四份以上蔬菜的人，其體重增加的風險比低攝取者少73%。生菜含有大量水溶性膳食纖維，配合湯品的水分，能夠形成膠質，有效抑制部分碳水化合物和膽固醇的吸收。正因如此，有人建議吃澱粉前先吃大量蔬菜，並搭配茶水進食，以助於形成膠質減少熱量吸收。

此外，抗營養素的存在也對越南人維持較低肥胖率有所助益。抗營養素如植酸（Phytic Acid）、草酸（Oxalic Acid）與單寧（Tannins），存在於全豆類、菠菜以及十字花科蔬菜等，這些成分可抑制澱粉消化酶，減少糖類吸收，類似於降血糖藥物的作用。常見於瘦身產品的白腎豆，便含有這類物質。越南人日常飲食中廣泛食用這類食材，使得有效熱量攝取減少，進而維持較低的體脂。

除了飲食習慣外，越南人的活動量也遠超許多發達國家。越南城市如胡志明市塞車問題嚴重，很多情況下走路比搭計程車還快。研究顯示，越南人每天的靜態時間平均僅為3.4小時，遠少於許多工業化國家。因此，他們的日常活動量較高，消耗的熱量也相應增加，這也是促成低肥胖率的原因之一。

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